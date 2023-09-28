Ученые рассказали, когда вымрет человечество
Причиной гибели цивилизации станет движение литосферных плит
28 сентября 2023, 13:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые Бристольского университета заявили о том, что человечество вымрет через 250 миллионов лет. Результаты их работы опубликовали в журнале Nature Geoscience.
По мнению специалистов, ускорить гибель всего живого может тектоника плит. Ученые предполагают, что примерно через 250 млн лет все континенты сойдутся в один, который называют Пангея Ультима.
Несмотря на то, что прогнозы разнятся, эксперты сходятся во мнении о том, что в итоге все превратится в массу, почти непригодную для жизни.
Выжить могут только отдельные виды, но это тем не менее можно будет считать вымиранием.
13:06:59 28-09-2023
Британские ученые, уши вислоухих чилавекаф никогда не вымрут оне вечны
13:08:37 28-09-2023
хватит там курить
13:47:37 28-09-2023
вчерашний боян https://www.amic.ru/news/uchenye-rasskazali-kogda-na-zemle-nachnetsya-novoe-massovoe-vymiranie-530633
14:21:06 28-09-2023
Да любой чудак может со всей ответственностью заявить, что человечество вымрет через N миллионов лет. И ведь не поспоришь...
14:25:55 28-09-2023
И ведь не поспоришь... - и не проверишь)))
15:28:34 28-09-2023
- Бабуль, ученые говорят что через 50 млн лет человечество вымрет. - Через сколько? - Через 50 млн - Фу, слава Богу, я сначала расслышала что через 5 млн
12:09:53 29-09-2023
Безумно "актуальная" информация)))))))))))))))