Причиной гибели цивилизации станет движение литосферных плит

28 сентября 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые Бристольского университета заявили о том, что человечество вымрет через 250 миллионов лет. Результаты их работы опубликовали в журнале Nature Geoscience.

По мнению специалистов, ускорить гибель всего живого может тектоника плит. Ученые предполагают, что примерно через 250 млн лет все континенты сойдутся в один, который называют Пангея Ультима.

Несмотря на то, что прогнозы разнятся, эксперты сходятся во мнении о том, что в итоге все превратится в массу, почти непригодную для жизни.

Выжить могут только отдельные виды, но это тем не менее можно будет считать вымиранием.