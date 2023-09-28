НОВОСТИНаука и образование

Ученые рассказали, когда вымрет человечество

Причиной гибели цивилизации станет движение литосферных плит

28 сентября 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые Бристольского университета заявили о том, что человечество вымрет через 250 миллионов лет. Результаты их работы опубликовали в журнале Nature Geoscience.

По мнению специалистов, ускорить гибель всего живого может тектоника плит. Ученые предполагают, что примерно через 250 млн лет все континенты сойдутся в один, который называют Пангея Ультима.

Несмотря на то, что прогнозы разнятся, эксперты сходятся во мнении о том, что в итоге все превратится в массу, почти непригодную для жизни.

Выжить могут только отдельные виды, но это тем не менее можно будет считать вымиранием. 

Фото: unsplash.com

Людям сообщили, из-за чего они могут вымереть в ближайшие годы

Ранее ученые были уверены, что ИИ превратится в сверхразум примерно в 2050 году
НОВОСТИОбщество
Наука

Комментарии 7

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Гостть

13:06:59 28-09-2023

Британские ученые, уши вислоухих чилавекаф никогда не вымрут оне вечны

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мнус-дог

13:08:37 28-09-2023

хватит там курить

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Гость

13:47:37 28-09-2023

вчерашний боян https://www.amic.ru/news/uchenye-rasskazali-kogda-na-zemle-nachnetsya-novoe-massovoe-vymiranie-530633

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Гость

14:21:06 28-09-2023

Да любой чудак может со всей ответственностью заявить, что человечество вымрет через N миллионов лет. И ведь не поспоришь...

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Гость

14:25:55 28-09-2023

И ведь не поспоришь... - и не проверишь)))

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Гость

15:28:34 28-09-2023

- Бабуль, ученые говорят что через 50 млн лет человечество вымрет. - Через сколько? - Через 50 млн - Фу, слава Богу, я сначала расслышала что через 5 млн

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Гость

12:09:53 29-09-2023

Безумно "актуальная" информация)))))))))))))))

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