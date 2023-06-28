Людям сообщили, из-за чего они могут вымереть в ближайшие годы
Ранее ученые были уверены, что ИИ превратится в сверхразум примерно в 2050 году
28 июня 2023, 11:04, ИА Амител
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать вымирание человечества уже в ближайшие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Week.
Издание отмечает, что сегодня более 350 ученых сравнивают опасность искусственного интеллекта с мировой ядерной войной.
Примечательно, что ранее специалисты были уверены, что ИИ станет умнее людей примерно в 2050 году, однако сегодня они приблизили сроки – через пять лет.
"Опасения, связанные с мощным развитием искусственного интеллекта, способного вызвать массовые потрясения и даже уничтожение человечества, не являются научной фантастикой", – отметил британский ученый Джеффри Хинтон.
Например, террористы смогут использовать ИИ для создания нового смертоносного биологического оружия или для отключения всех важных инфраструктур, таких как электро- и водоснабжение.
Ранее сообщили, что искусственный интеллект уже обучается уничтожению человечества.
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