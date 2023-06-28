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Людям сообщили, из-за чего они могут вымереть в ближайшие годы

Ранее ученые были уверены, что ИИ превратится в сверхразум примерно в 2050 году

28 июня 2023, 11:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать вымирание человечества уже в ближайшие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Week.

Издание отмечает, что сегодня более 350 ученых сравнивают опасность искусственного интеллекта с мировой ядерной войной.

Примечательно, что ранее специалисты были уверены, что ИИ станет умнее людей примерно в 2050 году, однако сегодня они приблизили сроки – через пять лет.

"Опасения, связанные с мощным развитием искусственного интеллекта, способного вызвать массовые потрясения и даже уничтожение человечества, не являются научной фантастикой", – отметил британский ученый Джеффри Хинтон.

Например, террористы смогут использовать ИИ для создания нового смертоносного биологического оружия или для отключения всех важных инфраструктур, таких как электро- и водоснабжение.  

Ранее сообщили, что искусственный интеллект уже обучается уничтожению человечества.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 4

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Гость

11:11:53 28-06-2023

В гейропе всех с рождения посадят на Безусловный Базовый Доход. А у нас как обычно как у каждого поколения будут массово падать на поле боя. И уже на горизонте реально маячит "наступательно-оборонительная" ядерная война. Караганов вон уже второй раз призывает "оборонительно-упреждающе" бить ядерными ракетами по городам гейропы.

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Гость

11:15:12 28-06-2023

Терминатор еще в далеком 1988 году об этом предупреждал

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Гость

11:55:42 28-06-2023

Получается что Митя Медведев атоиной бомбой трясёт, это не так страшно?

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гость

13:08:43 28-06-2023

От нищеты

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