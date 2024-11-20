Осьминоги станут главным видом на Земле

20 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Осьминог в воде / Фото: unsplash.com

Ученый-зоолог из Оксфордского университета Тим Коулсон заявил, что в случае вымирания человечества новую разумную цивилизацию на Земле могут создать осьминоги, пишет "Газета.ru".

"Исследования показали, что эволюция подарила осьминогам удивительные способности: высокий интеллект, умение решать задачи и взаимодействовать с окружающей средой, способность к маскировке. Эти морские существа, несмотря на отсутствие скелета, показывают удивительную адаптивность", – рассказал ученый.

Профессор считает, что в будущем осьминоги смогут создать подводные цивилизации с развитыми институтами, изобрести технологии, продлевающие их пребывание на воздухе.

Однако точное будущее осьминогов, как и других живых существ, остается неопределенным. Эволюцию невозможно предсказать, к тому же глобальные изменения могут кардинально изменить ее вектор.