Ученые рассказали, кто создаст цивилизацию после вымирания человечества
Осьминоги станут главным видом на Земле
20 ноября 2024, 16:20, ИА Амител
Ученый-зоолог из Оксфордского университета Тим Коулсон заявил, что в случае вымирания человечества новую разумную цивилизацию на Земле могут создать осьминоги, пишет "Газета.ru".
"Исследования показали, что эволюция подарила осьминогам удивительные способности: высокий интеллект, умение решать задачи и взаимодействовать с окружающей средой, способность к маскировке. Эти морские существа, несмотря на отсутствие скелета, показывают удивительную адаптивность", – рассказал ученый.
Профессор считает, что в будущем осьминоги смогут создать подводные цивилизации с развитыми институтами, изобрести технологии, продлевающие их пребывание на воздухе.
Однако точное будущее осьминогов, как и других живых существ, остается неопределенным. Эволюцию невозможно предсказать, к тому же глобальные изменения могут кардинально изменить ее вектор.
16:30:41 20-11-2024
"в будущем осьминоги смогут ... изобрести технологии, продлевающие их пребывание на воздухе". А оно им надо на воздух? В воде условия стабильнее. Человек вот изобрел технологии, продлевающие их пребывание в воде и что, не ушел же туда жить?
16:43:02 20-11-2024
Вот это профессора штырит!!
18:05:48 20-11-2024
Войну миров посмотрите. Там осьминоги захватывают землю. А книга написана 150 лет назад. Я ее прочитал 40 лет назад будучи еще учеником в школе. Шикарный писатель Герберт Уэльс.
20:09:03 20-11-2024
новую разумную цивилизацию на Земле могут создать осьминоги- В Обед?
20:51:19 20-11-2024
Таки готовят человечество к вымиранию, намекая, видимо, на неизбежность ядерной войны?..
Лучше бы сфокусировали внимание на зевластом источнике систематически рекламируемой угрозы и потребовали бы прикусить язык!
21:33:56 20-11-2024
Где Тим Коулсон шмаль берёт?
23:40:30 20-11-2024
ЦырульНик (21:33:56 20-11-2024) Где Тим Коулсон шмаль берёт?... Так поди на Алтае чистого воздуха вдохнул, вот теперь выдыхает.