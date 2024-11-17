Ученые рассказали о неожиданной активности магнитного полюса в Арктике
Он начал медленнее приближаться к России
17 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
Скорость приближения северного магнитного полюса к России за последние пять лет замедлилась до 25 километров в год. Об этом сообщает британская газета Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS) Уильяма Брауна.
"Магнитный полюс двигался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий. В 1990-х годах он дрейфовал в Северный Ледовитый океан, а затем ускорился и направился в сторону Сибири", – заявил ученый.
Браун считает, что движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа внешнего ядра Земли. Он отметил, что точно предсказать характер изменений, которые повлечет эта аномалия, трудно, несмотря на возможность ее отслеживания.
Independent отмечает, что стрелка компаса в Северном полушарии указывает на Северный магнитный полюс, местоположение которого меняется из-за изменения контуров магнитных полей Земли. Он отличается от географического Северного полюса, известного как истинный север, который остается неподвижным на пересечении всех линий долготы.
11:48:31 17-11-2024
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12:04:06 17-11-2024
Это чё? Если теперь идти по компасу на север, то в Сибирь уже не придёшь, что ли!?
Как теперь жить!!?