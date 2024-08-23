Ученые рассказали о неожиданной опасности микроволновок

В них могут развиваться вредные бактерии

23 августа 2024, 22:46, ИА Амител

Микроволновая печь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331600

Микроволновые печи могут быть опасным местом для бактерий. Испанские ученые исследовали домашние, общественные и лабораторные микроволновки и выявили 101 штамм бактерий, пишет Frontiers.

Большинство из них относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, включая патогенные, связанные с продуктами питания — Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus.

Микробиом микроволновой печи формируют не только грязные руки, но и упавшие частички кожи, кашель и чихание человека. В лабораторных микроволновках были обнаружены бактерии, устойчивые к высоким температурам и радиации, что требует дополнительных исследований.

Для обеспечения безопасности в использовании и снижения риска бактериального заражения еды, необходимо регулярно очищать микроволновые печи.