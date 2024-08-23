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Ученые рассказали о неожиданной опасности микроволновок

В них могут развиваться вредные бактерии

23 августа 2024, 22:46, ИА Амител

Микроволновая печь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331600
Микроволновая печь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331600

Микроволновые печи могут быть опасным местом для бактерий. Испанские ученые исследовали домашние, общественные и лабораторные микроволновки и выявили 101 штамм бактерий, пишет Frontiers.

Большинство из них относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, включая патогенные, связанные с продуктами питания — Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus.

Микробиом микроволновой печи формируют не только грязные руки, но и упавшие частички кожи, кашель и чихание человека. В лабораторных микроволновках были обнаружены бактерии, устойчивые к высоким температурам и радиации, что требует дополнительных исследований. 

Для обеспечения безопасности в использовании и снижения риска бактериального заражения еды, необходимо регулярно очищать микроволновые печи.

Ученые

Комментарии 5

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Гость

23:20:19 23-08-2024

Микробиом микроволновой печи формируют не только грязные руки, но и упавшие частички кожи, кашель и чихание человека.////// Всё названное есть в любом помещении (частички кожи и прочее), микроволновка лишь предмет, не отличающийся по микробиому от окружения.

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Гость

09:44:32 24-08-2024

Про радиацию не забыли, как в микроволновке без нее)))

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Гость

14:00:22 24-08-2024

А что, кто-то не моет микроволновку?

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Гость

17:22:30 24-08-2024

Гость (14:00:22 24-08-2024) А что, кто-то не моет микроволновку? ... а нафига. ставь чашку воды и на 750 минут 20 жваришь

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гость

15:50:26 26-08-2024

Гость (14:00:22 24-08-2024) А что, кто-то не моет микроволновку? ... а что, кто то чихает в микроволновку?)))))

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