Ученые рассказали о неожиданной опасности микроволновок
В них могут развиваться вредные бактерии
23 августа 2024, 22:46, ИА Амител
Микроволновые печи могут быть опасным местом для бактерий. Испанские ученые исследовали домашние, общественные и лабораторные микроволновки и выявили 101 штамм бактерий, пишет Frontiers.
Большинство из них относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, включая патогенные, связанные с продуктами питания — Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus.
Микробиом микроволновой печи формируют не только грязные руки, но и упавшие частички кожи, кашель и чихание человека. В лабораторных микроволновках были обнаружены бактерии, устойчивые к высоким температурам и радиации, что требует дополнительных исследований.
Для обеспечения безопасности в использовании и снижения риска бактериального заражения еды, необходимо регулярно очищать микроволновые печи.
23:20:19 23-08-2024
Микробиом микроволновой печи формируют не только грязные руки, но и упавшие частички кожи, кашель и чихание человека.////// Всё названное есть в любом помещении (частички кожи и прочее), микроволновка лишь предмет, не отличающийся по микробиому от окружения.
09:44:32 24-08-2024
Про радиацию не забыли, как в микроволновке без нее)))
14:00:22 24-08-2024
А что, кто-то не моет микроволновку?
17:22:30 24-08-2024
Гость (14:00:22 24-08-2024) А что, кто-то не моет микроволновку? ... а нафига. ставь чашку воды и на 750 минут 20 жваришь
15:50:26 26-08-2024
Гость (14:00:22 24-08-2024) А что, кто-то не моет микроволновку? ... а что, кто то чихает в микроволновку?)))))