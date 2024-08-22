Врач рассказал, почему опасно есть гречку вечером
Некоторым она и вовсе может навредить
22 августа 2024, 09:17, ИА Амител
Гречка — это не только вкусный, но и полезный продукт. Она содержит множество витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на работу организма. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева рассказала о полезных свойствах гречки:
- Нерастворимые пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, что особенно важно для детей и пожилых людей. Регулярное употребление гречки помогает очищать кишечник и способствует размножению полезных микроорганизмов в нём.
- Кислоты и микроэлементы, содержащиеся в гречке, могут улучшать желчеобразование и выработку панкреатического сока поджелудочной железой.
Однако людям с проблемами пищеварения и хроническими заболеваниями в обострении следует быть осторожными с гречкой, особенно в вечернее время. Употребление большого количества гречки перед сном может вызвать спазмы, повышенное газообразование и вздутие живота, что негативно скажется на качестве сна.
В целом, нет строгих противопоказаний к употреблению гречки. Однако людям с аллергией или проблемами ЖКТ стоит быть более внимательными при её употреблении.
09:27:54 22-08-2024
Более 40-ка лет на ночь жру гречу! Нормуль!
09:36:37 22-08-2024
креча с курой это прям мммм...
09:47:08 22-08-2024
обязательно ем на ночь (09:36:37 22-08-2024) креча с курой это прям мммм...... Я вот заметил, что нынешняя кура не пахнет той курой, которая была ещё 15-20 лет назад. Тогда "синяя птица" специфически пахла, а сейчас почти никакого запаха...
15:07:54 22-08-2024
Гость (09:47:08 22-08-2024) Я вот заметил, что нынешняя кура не пахнет той курой, котора... А Вы не пробовали ее варить? Или нюхать в другом месте?
Да кстати где Вы у кур обычно нюхаете?
09:44:03 22-08-2024
Педиатр все знает
11:04:00 22-08-2024
Утром съешь гречку сам, в обед поделись с другом, а вечером отдай врагу.
11:25:46 22-08-2024
греча - добротный хавчик.
по спорту ощущяю. с иичкой, ветчинки, зеленых фигней-травок разномастных, помидорок - и нормуль!
11:34:19 22-08-2024
А плюс еще рыбки с пивом опосля гречи, гут!