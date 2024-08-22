Врач рассказал, почему опасно есть гречку вечером

Некоторым она и вовсе может навредить

22 августа 2024, 09:17, ИА Амител

Крупы / Фото: pxhere.com/ru/photo/886510

Гречка — это не только вкусный, но и полезный продукт. Она содержит множество витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на работу организма. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева рассказала о полезных свойствах гречки:

- Нерастворимые пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, что особенно важно для детей и пожилых людей. Регулярное употребление гречки помогает очищать кишечник и способствует размножению полезных микроорганизмов в нём.

- Кислоты и микроэлементы, содержащиеся в гречке, могут улучшать желчеобразование и выработку панкреатического сока поджелудочной железой.

Однако людям с проблемами пищеварения и хроническими заболеваниями в обострении следует быть осторожными с гречкой, особенно в вечернее время. Употребление большого количества гречки перед сном может вызвать спазмы, повышенное газообразование и вздутие живота, что негативно скажется на качестве сна.

В целом, нет строгих противопоказаний к употреблению гречки. Однако людям с аллергией или проблемами ЖКТ стоит быть более внимательными при её употреблении.