Ученые рассказали о полезных свойствах авокадо
Фрукт помогает улучшить работу сосудов и стабилизировать вес
09 июля 2024, 13:25, ИА Амител
Авокадо / Источник фото: unsplash.com
Ученые выяснили, что ежедневное употребление авокадо полезно для здоровья, сообщает "Российская газета".
Оказалось, что этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, антиоксидантами, клетчаткой, магнием, калием и другими полезными веществами. Его регулярное употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.
Также авокадо за счет большого количества клетчатки улучшает работу кишечника, снижает концентрацию вредных желчных кислот и помогает стабилизировать вес.
Помимо этого, плоды авокадо содержат антиоксидант лютеин, позволяющий улучшить когнитивные способности, особенно у пожилых людей.
15:33:39 09-07-2024
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