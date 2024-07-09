Ученые рассказали о полезных свойствах авокадо

Фрукт помогает улучшить работу сосудов и стабилизировать вес

09 июля 2024, 13:25, ИА Амител

Авокадо / Источник фото: unsplash.com

Ученые выяснили, что ежедневное употребление авокадо полезно для здоровья, сообщает "Российская газета".

Оказалось, что этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, антиоксидантами, клетчаткой, магнием, калием и другими полезными веществами. Его регулярное употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.

Также авокадо за счет большого количества клетчатки улучшает работу кишечника, снижает концентрацию вредных желчных кислот и помогает стабилизировать вес.

Помимо этого, плоды авокадо содержат антиоксидант лютеин, позволяющий улучшить когнитивные способности, особенно у пожилых людей.