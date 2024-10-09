Ученые рассказали о пользе безалкогольного пива
Оно способно противостоять развитию хронических заболеваний
09 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Специалисты утверждают, что употребление одной бутылки пива во время вечернего приема пищи может быть полезно для здоровья. Об этом пишет The Sun.
Исследование показало, что хмель, который содержится в пиве, включает в себя ксантогумол – вещество, способное снизить риск развития хронических заболеваний.
В эксперименте приняли участие 19 человек, которые были разделены на две группы. Одна группа употребляла алкогольное пиво, а другая – безалкогольное. В результате у тех, кто правильно подбирал закуски к пиву, произошли положительные изменения. В частности, у них снизился вес и улучшилось состояние кишечника.
Специалисты подчеркнули, что положительного эффекта можно достичь только при умеренном употреблении пива и выборе легких закусок. В противном случае пиво может нанести вред организму.
07:36:54 09-10-2024
Нерепрезентативно.
07:58:49 09-10-2024
Не полная информация, почему в список исследования не включили людей выпивающих бокал вина, стопку водки, стакан воды? И да пиво было БПЗ?
08:16:58 09-10-2024
а резиновых женщин?
09:35:36 09-10-2024
Гость (08:16:58 09-10-2024) а резиновых женщин?... ну-ксь, расскажите нам, дремучим натуралам...
09:52:11 09-10-2024
Мусик (09:35:36 09-10-2024) ну-ксь, расскажите нам, дремучим натуралам...... А вы с какой целью интересуетесь?
12:33:39 09-10-2024
Гость (09:52:11 09-10-2024) А вы с какой целью интересуетесь?... безалкогольного пива не пью.
резинки не использую.
вот, хотел для общего интереса узнать - и то незнайки какие-то попались.
10:22:21 09-10-2024
Мусик (09:35:36 09-10-2024) ну-ксь, расскажите нам, дремучим натуралам...... да откель я знаю - я настоящая - просто вопрос есть
10:28:50 09-10-2024
Гость (08:16:58 09-10-2024) а резиновых женщин?... Это точно, безалкогольное пиво ассоциируется именно с этими резиновыми изделиями
10:06:05 09-10-2024
Исследование показало, что хмель, который содержится в пиве-------- а он есть в безалкогольном?.. Вот как бы ни выворачивались учОные, а алкоголь в небольших дозах все же полезен?))
10:48:47 09-10-2024
Гость (10:06:05 09-10-2024) Исследование показало, что хмель, который содержится в пиве-... Прежде чем писать сначала почитайте. Для производства безалкогольного пива используют те же самые ингредиенты, что и для обычного: воду, солод, хмель и дрожжи. Только по технологии спирт или удаляют, или не дают ему образовываться.
10:45:06 09-10-2024
По ходу, дело не в том, какое пиво, а в закусках! Помнится, деды наши пивасик любили закусывать соленой килечкой. Только где ж теперь ее найдешь, ту килечку! Вот и приходится страдать)))
11:18:27 09-10-2024
Гость (10:45:06 09-10-2024) По ходу, дело не в том, какое пиво, а в закусках! Помнится, ... Я помню киль ку пряного посола по 40 копеек за кг., в кулёчке их крафтовой бумаги... а ещё была хамса, вообще по 10 копеек за кг., рыбёшка сантиметров по 5 каждая. Вкуснющая!
11:06:44 09-10-2024
а если просто употреблять выделенный ксантогумол - эффект сохранится?