Ученые рассказали о пользе безалкогольного пива

Оно способно противостоять развитию хронических заболеваний

09 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/699051

Специалисты утверждают, что употребление одной бутылки пива во время вечернего приема пищи может быть полезно для здоровья. Об этом пишет The Sun.

Исследование показало, что хмель, который содержится в пиве, включает в себя ксантогумол – вещество, способное снизить риск развития хронических заболеваний.

В эксперименте приняли участие 19 человек, которые были разделены на две группы. Одна группа употребляла алкогольное пиво, а другая – безалкогольное. В результате у тех, кто правильно подбирал закуски к пиву, произошли положительные изменения. В частности, у них снизился вес и улучшилось состояние кишечника.

Специалисты подчеркнули, что положительного эффекта можно достичь только при умеренном употреблении пива и выборе легких закусок. В противном случае пиво может нанести вред организму.