Врач назвал простые способы продлить молодость
Один из них – физическая активность
06 октября 2024, 17:04, ИА Амител
Кратковременные стрессовые ситуации могут быть полезны для мозга и общего самочувствия, рассказала Юлия Юсипова, основательница Европейского университета долголетия и врач.
По ее словам, физическая активность, такая как аэробика, плавание и бег, укрепляет сердечную мышцу и помогает защитить мозг от старения. Также силовые тренировки способствуют поддержанию плотности костей и снижают риск переломов.
Юлия Юсипова отметила, что интервальное голодание ускоряет регенерацию клеток, а разнообразный рацион помогает контролировать вес.
Кроме того, она подчеркнула важность закаливания для укрепления иммунной системы и снятия нервного напряжения. Регулярное посещение сауны, по ее мнению, помогает омолодить организм и вывести токсины через пот. Об этом пишет "Доктор Питер".
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