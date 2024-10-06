НОВОСТИЗдоровье

Врач назвал простые способы продлить молодость

Один из них – физическая активность

06 октября 2024, 17:04, ИА Амител

Бег / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328077
Бег / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328077

Кратковременные стрессовые ситуации могут быть полезны для мозга и общего самочувствия, рассказала Юлия Юсипова, основательница Европейского университета долголетия и врач.

По ее словам, физическая активность, такая как аэробика, плавание и бег, укрепляет сердечную мышцу и помогает защитить мозг от старения. Также силовые тренировки способствуют поддержанию плотности костей и снижают риск переломов.

Юлия Юсипова отметила, что интервальное голодание ускоряет регенерацию клеток, а разнообразный рацион помогает контролировать вес.

Кроме того, она подчеркнула важность закаливания для укрепления иммунной системы и снятия нервного напряжения. Регулярное посещение сауны, по ее мнению, помогает омолодить организм и вывести токсины через пот. Об этом пишет "Доктор Питер".

медицина

Комментарии 3

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Гость

17:12:41 06-10-2024

Настоящая информационная бомба

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Musik

17:16:20 06-10-2024

А пить кровь маралов и колоть стволовые клетки?
Переходим на подорожник?

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гость

09:44:29 07-10-2024

Musik (17:16:20 06-10-2024) А пить кровь маралов и колоть стволовые клетки? Переходи... это если есть бабки, но нет мозгов

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