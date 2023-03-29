Ученые рассказали о растении, способном замедлить старение

Его название происходит от греческого слова "бессмертие"

29 марта 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники БФУ им. И. Канта выяснили, что растение пижма обыкновенная способно замедлять старение. Результаты исследования опубликовали в журнале Pharmaceutics.

Специалистам удалось обнаружить новые полезные свойства растения, среди которых: снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода, антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия.

Отмечается, что само название растения Tanacetum vulgare L происходит от греческого слова "бессмертие".

Пижма растёт во многих странах, а состав микроэлементов в ней меняется в зависимости от географического положения.