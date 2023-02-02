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Учёные рассказали о серьёзной опасности для людей, принимающих снотворное

Некоторые седативные могут способствовать развитию деменции

02 февраля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) нашли новый побочный эффект снотворных. Выяснилось, что они могут вызывать развитие деменции.

Девять лет велось исследование, участие в котором приняли три тысячи человек со средним возрастом 64 года. У 20% из них за это время развилась деменция. Люди, которые принимали седативные препараты, имели на 79% более высокий шанс развития слабоумия.

"Будущие исследования помогут внести ясность в отношении когнитивных рисков или преимуществ снотворных препаратов, а пока мы рекомендуем людям с нарушениями сна несколько раз подумать, прежде чем начать использовать этот вид лекарственных средств", – рассказала автор исследования Юэ Ленг.

 

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