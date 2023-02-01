Врач назвал первые признаки рака прямой кишки, которые чаще всего не настораживают
Признак означает, что онкологический процесс развивается достаточно давно
01 февраля 2023, 06:30, ИА Амител
Колопроктолог Анатолий Недозимованный рассказал изданию "Доктор Питер" о самых ранних признаках рака прямой кишки.
"Даже первые симптомы – показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся", – отметил врач.
При этом подчеркнул, что рак ободочной кишки имеет ещё меньше проявлений. Самые ранние признаки – расстройство стула, чаще всего – поносы и запоры, причём это тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно.
Самые ранние признаки рака прямой кишки:
- кровотечения при дефекации разной степени выраженности;
- слизь в стуле;
- ощущение инородного тела в заднем проходе;
- расстройства дефекации (от ложных позывов до затруднённой дефекации).
Ранее учёные заявили, что стресс может стать причиной развития рака.
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