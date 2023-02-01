Врач назвал первые признаки рака прямой кишки, которые чаще всего не настораживают

Признак означает, что онкологический процесс развивается достаточно давно

01 февраля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Колопроктолог Анатолий Недозимованный рассказал изданию "Доктор Питер" о самых ранних признаках рака прямой кишки.

"Даже первые симптомы – показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся", – отметил врач.

При этом подчеркнул, что рак ободочной кишки имеет ещё меньше проявлений. Самые ранние признаки – расстройство стула, чаще всего – поносы и запоры, причём это тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно.

Самые ранние признаки рака прямой кишки:

кровотечения при дефекации разной степени выраженности;

слизь в стуле;

ощущение инородного тела в заднем проходе;

расстройства дефекации (от ложных позывов до затруднённой дефекации).

Ранее учёные заявили, что стресс может стать причиной развития рака.