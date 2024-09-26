Ученые рассказали об особом сигнале организма, указывающем на рак

На ранних стадиях он может быть незаметен

26 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Ученые / Фото: pxhere.com/ru/photo/1412604

Появление уплотнений под кожей может быть вызвано различными факторами, от безвредных до потенциально опасных. Об этом сообщает издание Pronews.gr, ссылаясь на заявления экспертов.

Среди возможных причин возникновения уплотнений можно выделить липомы – мягкие жировые образования, которые обычно не являются злокачественными, кисты, образующиеся из-за закупорки сальных желез, ревматоидные узелки размером от трех миллиметров до трех сантиметров и другие.

Рак встречается реже и часто проявляется в виде твердых неподвижных комков, которые со временем увеличиваются в размерах. Специалисты подчеркивают важность раннего обнаружения проблемы.

Врачи отмечают, что на ранних стадиях уплотнение может не вызывать боли. Однако иногда появление уплотнения сопровождается необъяснимой потерей веса, лихорадкой или ночным потоотделением.