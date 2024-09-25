В Сибири мужчине заменили "сгнившую" от рака кость на синтетическую

Инженеры подготовили точную копию импланта

25 сентября 2024, 17:42, ИА Амител

Операция / Фото: t.me/debmz

В Кемеровской области травматологи-ортопеды с помощью инновационных технологий заменили 3D-имплантом участок кости, разрушенный метастазами рака, пишет "Сибдепо".

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, метастазы опухоли разъедали пациенту кость. В итоге врачи решились на трудную операцию, чтобы сохранить конечность.

Медики сделали индивидуальный 3D-имплант из синтетического материала, во время операции резецировали пораженную часть кости и заменили участок длиной 68 мм.