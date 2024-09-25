В Сибири мужчине заменили "сгнившую" от рака кость на синтетическую
Инженеры подготовили точную копию импланта
25 сентября 2024, 17:42, ИА Амител
В Кемеровской области травматологи-ортопеды с помощью инновационных технологий заменили 3D-имплантом участок кости, разрушенный метастазами рака, пишет "Сибдепо".
Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, метастазы опухоли разъедали пациенту кость. В итоге врачи решились на трудную операцию, чтобы сохранить конечность.
Медики сделали индивидуальный 3D-имплант из синтетического материала, во время операции резецировали пораженную часть кости и заменили участок длиной 68 мм.
"Имплант адаптирован по форме к плечевой кости пациента – инженеры подготовили точную ее копию. Затем фиксировали имплантат в участок дефекта с помощью специального блокирующего штифта и винтов. Пациент уже чувствует себя хорошо и может свободно двигать правой рукой. Теперь ему предстоит противоопухолевая терапия", – пояснил Беглов.
21:52:45 25-09-2024
13 лет назад мы бабушке платно делали 2 тазобедренных и 1 коленный на Горе в Центре Трансплантологии. Потом реабилитация в ЖД больнице и по индив. программе в санатории Обь в бассейне. Так она ХОДИЛА! потом, ездила на дачу, там гуляла. С палочкой, но САМА!! а то адски у нее все болело до имплантов. Первую операцию провели в 75 лет, последующие через кажд. 2 года. Огромное спасибо за такие технологии!! Кстати тогда коленка стоила 110 000 р.