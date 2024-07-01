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Названы самые вредные для зубов продукты

Среди них — леденцы и орехи

01 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Улыбка / Источник фото: unsplash.com
Улыбка / Источник фото: unsplash.com

Самыми вредными для зубов продуктами являются леденцы и некоторые напитки, сообщил news.ru врач-стоматолог Вячеслав Минко.

По его словам, при рассасывании леденцов сахар длительно взаимодействует с зубами, а их грызение может травмировать десны и повредить эмаль. Сюда же можно отнести орехи, семечки и другие твердые продукты.

Кроме того, вред зубам наносят и ряд напитков:

  • сладкие газировки, поскольку сочетают углекислый газ и сахар;
  • цитрусовые и свежевыжатые соки, так как содержат много кислот;
  • кофейные напитки, потому что вымывают кальций.

Ранее эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о пользе сахара.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

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Гость

14:28:51 01-07-2024

Самые вредные для зубов продукты- алкогольные напитки, очень сильно стимулируют не совсем корректную работу головного мозга и языка, приводящую к механическому разрушению зубного ряда под действием внешних сил...

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Мусик

14:56:48 01-07-2024

алкогольные напитки в малых дозах безвредны и даже полезны в любых количествах.

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