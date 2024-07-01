Названы самые вредные для зубов продукты
Среди них — леденцы и орехи
01 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Улыбка / Источник фото: unsplash.com
Самыми вредными для зубов продуктами являются леденцы и некоторые напитки, сообщил news.ru врач-стоматолог Вячеслав Минко.
По его словам, при рассасывании леденцов сахар длительно взаимодействует с зубами, а их грызение может травмировать десны и повредить эмаль. Сюда же можно отнести орехи, семечки и другие твердые продукты.
Кроме того, вред зубам наносят и ряд напитков:
- сладкие газировки, поскольку сочетают углекислый газ и сахар;
- цитрусовые и свежевыжатые соки, так как содержат много кислот;
- кофейные напитки, потому что вымывают кальций.
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