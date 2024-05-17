Ученые разработали аппарат, который помогает читать мысли с 90% точностью

Цель такого изобретения – помочь людям, не способным говорить, обрести голос

17 мая 2024, 10:14, ИА Амител

Макет мозга / Фото: unsplash.com

Чтение мыслей – теперь реальность. Но пока лишь на 90%. Как сообщает Business FM* Барнаул, именно такую точность в переводе мыслей в слова выдает специальный аппарат, созданный учеными Калифорнийского университета. Согласно испытаниям, ключевую роль в анализе речи играют верхняя височная извилина и прилегающие к ней области мозга. В своей работе ученые описывают нейронное распознавание речи, на чем и основывается технология.

Цель такого изобретения – помочь людям, не способным говорить, обрести голос. Работает устройство просто: крепится датчиками к вискам и считывает нейронные сигналы, а затем озвучивает комбинации согласных и гласных, которые используются для построения предложений в нашем мозгу.

Однако у подобного устройства есть и этическая сторона. Не каждый хочет, чтобы абсолютно все его мысли были озвучены. И как тогда сохранить право на тайну? Этот вопрос пока без ответа. А еще есть опасения, что устройство попадет не в те руки и будет использовано не во благо.

Отметим, что это уже не первая попытка американских ученых прочитать мысли людей. Команда исследователей из Массачусетского технологического института работает над девайсом AlterEgo. Аппарат с виду напоминает слуховой, крепится на челюсть и считывает нервно-мышечные сигналы лица через встроенные электроды. Так что фраза "у тебя на лице все написано" не такая уж и метафора.

* Business FM ("Бизнес ФМ")