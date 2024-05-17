Ученые разработали аппарат, который помогает читать мысли с 90% точностью
Цель такого изобретения – помочь людям, не способным говорить, обрести голос
17 мая 2024, 10:14, ИА Амител
Чтение мыслей – теперь реальность. Но пока лишь на 90%. Как сообщает Business FM* Барнаул, именно такую точность в переводе мыслей в слова выдает специальный аппарат, созданный учеными Калифорнийского университета. Согласно испытаниям, ключевую роль в анализе речи играют верхняя височная извилина и прилегающие к ней области мозга. В своей работе ученые описывают нейронное распознавание речи, на чем и основывается технология.
Цель такого изобретения – помочь людям, не способным говорить, обрести голос. Работает устройство просто: крепится датчиками к вискам и считывает нейронные сигналы, а затем озвучивает комбинации согласных и гласных, которые используются для построения предложений в нашем мозгу.
Однако у подобного устройства есть и этическая сторона. Не каждый хочет, чтобы абсолютно все его мысли были озвучены. И как тогда сохранить право на тайну? Этот вопрос пока без ответа. А еще есть опасения, что устройство попадет не в те руки и будет использовано не во благо.
Отметим, что это уже не первая попытка американских ученых прочитать мысли людей. Команда исследователей из Массачусетского технологического института работает над девайсом AlterEgo. Аппарат с виду напоминает слуховой, крепится на челюсть и считывает нервно-мышечные сигналы лица через встроенные электроды. Так что фраза "у тебя на лице все написано" не такая уж и метафора.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
10:19:25 17-05-2024
Фраза-"Подумать страшно" обретает уже не переносный,а прямой смысл.
10:28:38 17-05-2024
так и преступников вычислять "аппарат" поможет))))))))))
18:07:10 17-05-2024
Гость (10:28:38 17-05-2024) так и преступников вычислять "аппарат" поможет)))))))))) ... типа ты ниразу не думал "убить-бы тебя, зараза" на жену или товарища?
10:35:47 17-05-2024
Да да верим, именно цель помочь людям...и ядерное оружие для помощи когда то изобрели и порох...
Звезда...ждет нас впереди.
Только подумаешь о губернаторе или каком то чинуше плохо, отсканируют на входе в метро - и сразу же повяжут. Рабство покажется раем по сравнению с тем, что нас ждет в таком будующем...
18:08:46 17-05-2024
Гость (10:35:47 17-05-2024) Да да верим, именно цель помочь людям...и ядерное оружие для... вы со своим рабством надоели. у вас откуда такие уничижающие мысли по отношению к себе? ну увольтесь уже с этой работы или работайте, а не в сети сидите вместо планерки
10:56:54 17-05-2024
Так надо задержанным генералам надеть и все узнать
11:35:53 17-05-2024
Алиса! Миелофон!
11:47:48 17-05-2024
А этот, чьи мысли озвучивают, как проверит, что озвучивают именно то, что он думает??
11:52:17 17-05-2024
Это они чтоб со своим президентом общаться, а то он здоровается с несуществующими людьми и вообще чудит постоянно.