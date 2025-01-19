Ученые совершили прорыв в изучении солнечных бурь
Специалисты создали модель, объясняющую движение заряженных частиц
19 января 2025, 13:00, ИА Амител
Исследователи из Университета штата Мичиган представили новую модель, объясняющую, как заряженные частицы – протоны и электроны – ускоряются и распространяются во время солнечных бурь. Об этом со ссылкой на научное издание сообщает "Газета.ru".
Солнце постоянно испускает потоки плазмы, и понимание процессов взаимодействия этих частиц с энергией солнечных выбросов может помочь в изучении космических лучей, возникающих, например, при вспышках сверхновых звезд.
Обновленная модель учитывает широкий диапазон энергий частиц и описывает их ускорение и распределение со временем.
Ее эффективность была проверена на данных крупного солнечного взрыва осенью 2022 года, зафиксированного аппаратом Parker Solar Probe. Наблюдения подтвердили точность расчетов.
13:27:46 19-01-2025
А ученые из мичигана нам ученые?
15:04:57 19-01-2025
Если солнечный свет для нас это всё, нет не так - для нас это ВСЁ!!! То получается учёные докапались до самого бога!? Могут теперь его предсказывать!?...