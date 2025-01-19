Ученые совершили прорыв в изучении солнечных бурь

Специалисты создали модель, объясняющую движение заряженных частиц

19 января 2025, 13:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото создано с помощью нейросети DALL-E

Исследователи из Университета штата Мичиган представили новую модель, объясняющую, как заряженные частицы – протоны и электроны – ускоряются и распространяются во время солнечных бурь. Об этом со ссылкой на научное издание сообщает "Газета.ru".

Солнце постоянно испускает потоки плазмы, и понимание процессов взаимодействия этих частиц с энергией солнечных выбросов может помочь в изучении космических лучей, возникающих, например, при вспышках сверхновых звезд.

Обновленная модель учитывает широкий диапазон энергий частиц и описывает их ускорение и распределение со временем.

Ее эффективность была проверена на данных крупного солнечного взрыва осенью 2022 года, зафиксированного аппаратом Parker Solar Probe. Наблюдения подтвердили точность расчетов.