Ученые создали линзы для лечения заболеваний глаз
Изобретение станет заменой глазных капель, считают исследователи
23 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Исследователи из Университета Ватерлоо разработали контактные линзы, которые могут непрерывно доставлять лекарства в глаза. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ACS Applied Bio Materials.
Технология создана на основе силиконового гидрогеля, который позволяет линзам удерживать и постепенно высвобождать препараты, применяемые при инфекциях глаз, например, амоксициллин.
Линзы помогают упростить лечение, заменяя глазные капли. Разработчики подчеркивают, что их материал эффективен в течение месяца хранения и остается безопасным для глаз.
Ученые убеждены, что инновация найдет широкое применение в офтальмологии и биомедицине.
10:44:38 23-12-2024
Давно пора!
19:07:24 23-12-2024
при коньюктивите еще и давайте линзу впихнем в туда, и пофигу какая там роговица и изъяны, какая проницаемость линзы при наличии в ней лекарств. ла жа
11:59:01 24-12-2024
Гость (19:07:24 23-12-2024) при коньюктивите еще и давайте линзу впихнем в туда, и пофиг... лучше, все же, к врачу для начала сходить