Ученые создали линзы для лечения заболеваний глаз

Изобретение станет заменой глазных капель, считают исследователи

23 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Глаз / Фото: Unsplash / Joe Richmond

Исследователи из Университета Ватерлоо разработали контактные линзы, которые могут непрерывно доставлять лекарства в глаза. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ACS Applied Bio Materials.

Технология создана на основе силиконового гидрогеля, который позволяет линзам удерживать и постепенно высвобождать препараты, применяемые при инфекциях глаз, например, амоксициллин.

Линзы помогают упростить лечение, заменяя глазные капли. Разработчики подчеркивают, что их материал эффективен в течение месяца хранения и остается безопасным для глаз.

Ученые убеждены, что инновация найдет широкое применение в офтальмологии и биомедицине.