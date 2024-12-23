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Ученые создали линзы для лечения заболеваний глаз

Изобретение станет заменой глазных капель, считают исследователи

23 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Глаз / Фото: Unsplash / Joe Richmond
Глаз / Фото: Unsplash / Joe Richmond

Исследователи из Университета Ватерлоо разработали контактные линзы, которые могут непрерывно доставлять лекарства в глаза. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ACS Applied Bio Materials.

Технология создана на основе силиконового гидрогеля, который позволяет линзам удерживать и постепенно высвобождать препараты, применяемые при инфекциях глаз, например, амоксициллин.

Линзы помогают упростить лечение, заменяя глазные капли. Разработчики подчеркивают, что их материал эффективен в течение месяца хранения и остается безопасным для глаз.

Ученые убеждены, что инновация найдет широкое применение в офтальмологии и биомедицине.

Здоровье медицина Наука Ученые

Комментарии 3

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Гость

10:44:38 23-12-2024

Давно пора!

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Гость

19:07:24 23-12-2024

при коньюктивите еще и давайте линзу впихнем в туда, и пофигу какая там роговица и изъяны, какая проницаемость линзы при наличии в ней лекарств. ла жа

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Гость

11:59:01 24-12-2024

Гость (19:07:24 23-12-2024) при коньюктивите еще и давайте линзу впихнем в туда, и пофиг... лучше, все же, к врачу для начала сходить

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