Ученые связали склонность к алкоголизму с длиной пальцев

Причем речь идет о мужчинах

28 ноября 2024, 11:11, ИА Амител

Фото: Luis Quintero / unsplash.com

Британские ученые выяснили, что длина безымянного пальца в сравнении с указательным может указывать на склонность человека к алкоголизму. Об этом пишет "Российская газета".

В исследовании поучаствовали 258 студентов, включая 169 женщин. Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще употребляют алкоголь и более подвержены его негативным последствиям из-за высокого уровня тестостерона.

При этом чем длиннее безымянный палец по сравнению с указательным, тем выше уровень тестостерона и, следовательно, склонность к алкоголизму.