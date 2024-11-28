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Ученые связали склонность к алкоголизму с длиной пальцев

Причем речь идет о мужчинах

28 ноября 2024, 11:11, ИА Амител

Фото: Luis Quintero / unsplash.com
Фото: Luis Quintero / unsplash.com

Британские ученые выяснили, что длина безымянного пальца в сравнении с указательным может указывать на склонность человека к алкоголизму. Об этом пишет "Российская газета".

В исследовании поучаствовали 258 студентов, включая 169 женщин. Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще употребляют алкоголь и более подвержены его негативным последствиям из-за высокого уровня тестостерона.

При этом чем длиннее безымянный палец по сравнению с указательным, тем выше уровень тестостерона и, следовательно, склонность к алкоголизму.

Здоровье Наука

Комментарии 5

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ВВП

11:30:47 28-11-2024

Ох уж эти британские учёные))) Интересно какова была величина гранта на это исследование?

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Гость

11:51:55 28-11-2024

Причем речь идет о мужчинах - а нафига там исследовали тогда 169 женщин??

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Гость

11:57:19 28-11-2024

Самое главное - это большой палец! Без него стакан держать очень неудобно.

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Гость

12:16:29 28-11-2024

О, я понял почему бухать люблю. Всё дело в пальце. А если его отрубить...........???

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R22

12:37:05 28-11-2024

а я вот пивко люблю, и коньяк хороший... да и с женщинами "пообщаться" не против.... а безымянный палец вообще короче указательного....

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