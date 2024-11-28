Врач рассказал, сколько можно выпивать пива без вреда для здоровья
Норма для мужчин чуть выше, чем для женщин
28 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Бутылка пива / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
Пиво содержит полезные вещества, однако польза этого напитка зависит от его количества, заявил уролог Александр Лубенников.
По словам специалиста, в пиве есть витамин В, кремний, полезная для кишечных бактерий клетчатка и ксантогумол, обладающий антиоксидантными свойствами.
Безопасный объем пива составляет около 0,65 литра крепостью 4,5% для мужчин и 0,45 литра – для женщин.
Также Лубенников добавил, что пиво противопоказано при диабете, непереносимости глютена и заболеваниях печени, почек и желудка.
Ранее гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья.
09:17:24 28-11-2024
Пива чем больше ,тем лучше. Ударим пивом по наркоте,товарищи!
09:18:51 28-11-2024
0,65 л / 0,45 л в час? в день? в неделю? в месяц? в год? тема не раскрыта
09:24:29 28-11-2024
111 (09:18:51 28-11-2024) 0,65 л / 0,45 л в час? в день? в неделю? в месяц? в год? те... За раз, потом снова 0,65/0,45. И т.д.
10:33:53 28-11-2024
111 (09:18:51 28-11-2024) 0,65 л / 0,45 л в час? в день? в неделю? в месяц? в год? те... В жизнь
10:35:49 28-11-2024
Т.е. по 0,65 л можно без ограничений?! Гуманитарии кругом.
11:56:24 28-11-2024
У меня кружка как раз где-то 0,65. Три кружки норм за вечер. Не врут эксперты! Все правильно.
12:39:43 28-11-2024
Любая доза алкоголя разрушает белковую органику!!!
Есть дозы и объемы разрушений, которые наш организм способен восстановить до следующей дозы...!
Но если организм не успевает восстанавливаться... то "снежный ком" из разрушений приводит к деградации!...
Как у всех комментаторов выше.
14:13:14 28-11-2024
Гость (12:39:43 28-11-2024) Любая доза алкоголя разрушает белковую органику!!!Есть д... У нас вся жизнь счас в стремительной деградации. И ничо, нам усиленно втирают, что всё пучком. Тоже, наверное, алкашня.