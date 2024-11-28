Норма для мужчин чуть выше, чем для женщин

28 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Бутылка пива / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

Пиво содержит полезные вещества, однако польза этого напитка зависит от его количества, заявил уролог Александр Лубенников.

По словам специалиста, в пиве есть витамин В, кремний, полезная для кишечных бактерий клетчатка и ксантогумол, обладающий антиоксидантными свойствами.

Безопасный объем пива составляет около 0,65 литра крепостью 4,5% для мужчин и 0,45 литра – для женщин.

Также Лубенников добавил, что пиво противопоказано при диабете, непереносимости глютена и заболеваниях печени, почек и желудка.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья.