Ученые узнали, какой орган живет после смерти человека
Микробиом продолжает питаться сохранившимися в организме веществами
06 октября 2023, 06:50, ИА Амител
Исследователи из Университета Теннесси в США нашли в организме орган, который продолжает жить даже после смерти человека. Об этом сообщает "АиФ".
По словам специалистов, все органы вместе с гибелью носителя перестают функционировать, кроме кишечника. Микробиом, состоящий из ста триллионов клеток, можно достать из могилы и исследовать через месяцы и даже годы после смерти.
Отмечается, что микробиому не нужен кислород. Интересна не только его жизнеспособность после смерти, но еще и роль в процессе разложения тела. Он разрушает белки органов и ткани, что приводит к высвобождению азота. Газ легко усваивается растениями, поэтому вокруг захоронений часто богатая растительность.
07:27:57 06-10-2023
Фильм ужасов
11:05:03 06-10-2023
Опять эти пресловутые "учёные" из Америки? Это что получается, если что-то гниёт, то значит оно живёт!? Я всегда думал, что бактерии и существуют для того что бы уничтожать органику после смены мерности! А оно, вон оно как на самом деле!? Назвали микробов в животе - "микробиота", и привет! Это уже новый орган у человека!? Казырно!? А чё тогда глистов тоже к человеческим органам не приравнять!? И это ещё... откуда в могиле у человека бе́лки?!