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Врач назвал признаки рака, которые люди часто игнорируют

Специалист посоветовал раз в полгода проходить обследование

05 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал о признаках рака поджелудочной железы, которые люди часто игнорируют. Его слова передает NEWS.ru.

По словам эксперта, на развитие заболевания может указывать постоянная боль в животе, которая отдает в спину. Также признаком является желтушность кожи.

Черемушкин отметил, что выявить рак поджелудочной на ранних стадиях очень сложно. Чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал раз в полгода проходить обследования.

медицина

Комментарии 7

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Гость

09:13:36 05-10-2023

Чтобы раз в полгода проходить обследования. Нужно чтоб в году, было дней тысяч пять. По-другому с нашей "оптимизированной" не получится

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Гость

09:17:22 05-10-2023

Этот врач наверно издевается!? На прием приходишь с болями и то не дают направления на обследования, бегаешь неделями то за направлением, то за талонами , а он хочет чтоб мы планово их делали...

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Гость

09:43:29 05-10-2023

Так это врач для патрициев, он не про плебеев говорил

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Гость

09:58:22 05-10-2023

Столкновение двух реальностей, по радио и ТВ постоянно говорят, что нужно регулярно обследоваться, сдавать анализы и т.д. В поликлиниках оказывается, что диспансеризацию вы уже прошли. А к врачам талонов нет

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гость

10:41:40 05-10-2023

В больницах направления на обследования не дают, ходили с сыном и в платные, и в бесплатные: куча таблеток, УЗИ - и все. В результате только в Санкт-Петербурге поставили диагноз "онкология 3-я стадия", 3 операции, 4 курса химии, и никакой надежды. Так лечат в наших больницах.

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Гость

10:52:15 05-10-2023

гость (10:41:40 05-10-2023) В больницах направления на обследования не дают, ходили с сы... Таких историй тысячи, к сожалению. Чтобы попасть в Надежду нужна Удача

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Гость

12:47:55 05-10-2023

В следующем году ещё меньше денег заложено на бесплатную медицину.

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