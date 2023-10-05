Врач назвал признаки рака, которые люди часто игнорируют

Специалист посоветовал раз в полгода проходить обследование

05 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал о признаках рака поджелудочной железы, которые люди часто игнорируют. Его слова передает NEWS.ru.

По словам эксперта, на развитие заболевания может указывать постоянная боль в животе, которая отдает в спину. Также признаком является желтушность кожи.

Черемушкин отметил, что выявить рак поджелудочной на ранних стадиях очень сложно. Чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал раз в полгода проходить обследования.