Врач назвал признаки рака, которые люди часто игнорируют
Специалист посоветовал раз в полгода проходить обследование
05 октября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал о признаках рака поджелудочной железы, которые люди часто игнорируют. Его слова передает NEWS.ru.
По словам эксперта, на развитие заболевания может указывать постоянная боль в животе, которая отдает в спину. Также признаком является желтушность кожи.
Черемушкин отметил, что выявить рак поджелудочной на ранних стадиях очень сложно. Чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал раз в полгода проходить обследования.
09:13:36 05-10-2023
Чтобы раз в полгода проходить обследования. Нужно чтоб в году, было дней тысяч пять. По-другому с нашей "оптимизированной" не получится
09:17:22 05-10-2023
Этот врач наверно издевается!? На прием приходишь с болями и то не дают направления на обследования, бегаешь неделями то за направлением, то за талонами , а он хочет чтоб мы планово их делали...
09:43:29 05-10-2023
Так это врач для патрициев, он не про плебеев говорил
09:58:22 05-10-2023
Столкновение двух реальностей, по радио и ТВ постоянно говорят, что нужно регулярно обследоваться, сдавать анализы и т.д. В поликлиниках оказывается, что диспансеризацию вы уже прошли. А к врачам талонов нет
10:41:40 05-10-2023
В больницах направления на обследования не дают, ходили с сыном и в платные, и в бесплатные: куча таблеток, УЗИ - и все. В результате только в Санкт-Петербурге поставили диагноз "онкология 3-я стадия", 3 операции, 4 курса химии, и никакой надежды. Так лечат в наших больницах.
10:52:15 05-10-2023
гость (10:41:40 05-10-2023) В больницах направления на обследования не дают, ходили с сы... Таких историй тысячи, к сожалению. Чтобы попасть в Надежду нужна Удача
12:47:55 05-10-2023
В следующем году ещё меньше денег заложено на бесплатную медицину.