Ученые узнали, почему мужчины чаще страдают болезнью Паркинсона

Иммунная система мужчин чаще атакует клетки мозга, содержащие белок PINK1

27 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Костыль / Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи обнаружили, что иммунная система некоторых людей ошибочно атакует клетки мозга, содержащие белок PINK1, что может способствовать развитию болезни Паркинсона. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".

PINK1 помогает клеткам мозга регулировать митохондрии, однако у части пациентов иммунные Т-клетки воспринимают его как угрозу, вызывая воспаление и гибель нейронов. Ученые выяснили, что у мужчин с Паркинсоном количество таких агрессивных Т-клеток увеличивается в шесть раз, тогда как у женщин этот показатель возрастает всего в 0,7 раза.

"Различия в иммунном ответе у мужчин и женщин оказались поразительными. Этот фактор может быть одной из причин, почему мужчины более подвержены болезни Паркинсона", – отметил профессор Алессандро Сетте.

Выявление специфических Т-клеток может стать новым биомаркером болезни Паркинсона, что позволит значительно раньше диагностировать ее у пациентов. Ученые также рассматривают возможность создания терапии, блокирующей их агрессивное действие.