Ученые восстановили лицо девушки-вампира, умершей 400 лет назад

Скульптурное изображение доставят в Польшу, где обнаружили могилу

31 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Восстановленное лицо девушки / Фото: Oscar Nilsson/Projekt Pień

Археолог и скульптор Оскар Нильссон из Швеции реконструировал лицо "девушки-вампира", захороненной в XVII веке в Польше. Об этом сообщает Университет имени Николая Коперника в Торуни.

Скульптор начал работу над реконструкцией в апреле, приклеив булавки разной длины к напечатанной на 3D-принтере копии черепа, чтобы определить толщину тканей. Затем он наложил мышцы из глины, прикрепил глазные яблоки и слои, имитирующие кожу с морщинами, порами и шрамами. После этого скульптуру погрузили в силикон и добавили волосы, ресницы и брови. Скульптурное изображение лица Зоси, как окрестили останки местные жители, будет доставлено в Польшу в ближайшие дни.

В 2022 году археологи обнаружили скелет девушки, жившей в XVII веке и погибшей в возрасте 18-20 лет, на кладбище в деревне Пень недалеко от Быдгощи на северо-западе Польши. На ее шею был надет серп, а на пальце одной из ног был закреплен замок. Ученые считают, что это было сделано для защиты от вампиров.