Ученые восстановили лицо девушки-вампира, умершей 400 лет назад
Скульптурное изображение доставят в Польшу, где обнаружили могилу
31 октября 2024, 13:40, ИА Амител
Археолог и скульптор Оскар Нильссон из Швеции реконструировал лицо "девушки-вампира", захороненной в XVII веке в Польше. Об этом сообщает Университет имени Николая Коперника в Торуни.
Скульптор начал работу над реконструкцией в апреле, приклеив булавки разной длины к напечатанной на 3D-принтере копии черепа, чтобы определить толщину тканей. Затем он наложил мышцы из глины, прикрепил глазные яблоки и слои, имитирующие кожу с морщинами, порами и шрамами. После этого скульптуру погрузили в силикон и добавили волосы, ресницы и брови. Скульптурное изображение лица Зоси, как окрестили останки местные жители, будет доставлено в Польшу в ближайшие дни.
В 2022 году археологи обнаружили скелет девушки, жившей в XVII веке и погибшей в возрасте 18-20 лет, на кладбище в деревне Пень недалеко от Быдгощи на северо-западе Польши. На ее шею был надет серп, а на пальце одной из ног был закреплен замок. Ученые считают, что это было сделано для защиты от вампиров.
13:45:48 31-10-2024
все что нужно знать о европе... дикари. а теперь еще и деграданты
16:08:25 31-10-2024
Гость (13:45:48 31-10-2024) все что нужно знать о европе... дикари. а теперь еще и дегра... Дикие люди!
14:51:35 31-10-2024
Странно, на мою бывшую жену не похожа ни капли. Как-то человечнее выглядит, что ли...
18:00:21 31-10-2024
Гость (14:51:35 31-10-2024) Странно, на мою бывшую жену не похожа ни капли. Как-то челов... Тоже кровь пьет? или пила?
14:54:58 31-10-2024
И, кстати, да, времена близкие к Смутным... Осаждённые в Кремле поляки, подъев всех кошек, собак, крыс и лошадей очень даже легко перешли сначала к трупам соратников из могил, а потом и к живым соратникам... Ну и не зря Бисмарк называл Польшу "Гиена Европы"... Это у них на генетическом уровне.
16:06:20 31-10-2024
Так девушка-вампир, или доя защиты от вампиров?