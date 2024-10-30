Ученые нашли ошибку в формулировке первого закона Ньютона

Специалисты предложили переписать его

30 октября 2024, 12:40, ИА Амител

Текст / Фото: pxhere.com/ru/photo/1231258

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.

В переводе говорится: "Тело остается в покое или равномерно движется, если на него не действует внешняя сила". Однако Хук утверждает, что союз "nisi quatenus" не следует переводить как "unless", так как Ньютон говорит о более сильном принципе.

Он предлагает переформулировать закон: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных сил" или "Тела ускоряются только силой".

Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science. После освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона в "Википедии" получила примечание, также планируется внести правки в один из учебников для средней школы.