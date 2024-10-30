НОВОСТИНаука и образование

Ученые нашли ошибку в формулировке первого закона Ньютона

Специалисты предложили переписать его

30 октября 2024, 12:40, ИА Амител

Текст / Фото: pxhere.com/ru/photo/1231258
Текст / Фото: pxhere.com/ru/photo/1231258

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.

В переводе говорится: "Тело остается в покое или равномерно движется, если на него не действует внешняя сила". Однако Хук утверждает, что союз "nisi quatenus" не следует переводить как "unless", так как Ньютон говорит о более сильном принципе.

Он предлагает переформулировать закон: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных сил" или "Тела ускоряются только силой".

Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science. После освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона в "Википедии" получила примечание, также планируется внести правки в один из учебников для средней школы.

Ученые

Комментарии 4

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Гость

14:12:11 30-10-2024

Вообще-то закон Ньютона звучит так: "Не пнёшь – не полетит. Как пнёшь, так и полетит. "

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Олег

15:17:29 30-10-2024

Продавцы слов приплыли и в науку.
Лохи любят разные слова

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Владимир

16:21:23 30-10-2024

Смысл остается тот же.

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Гость

00:51:14 31-10-2024

Как же можно сменить формулировку первого закона динамики, при которой он становится вторым законом??? Вообще-то, первый закон говорит о том, что и без приложенных сил движение может происходить, если оно было изначально. За счет инерции материальных тел. Вот в Виргинии пусть учебники и меняют, а у нас и без профессора философии из Виргинии наменяли уже так, что знания в услуги превратились и толку ноль. А новость эта ещё летом озвучивалась. Зачем старое г...о ковырять, если свежего и так полно?

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