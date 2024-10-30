Ученые нашли ошибку в формулировке первого закона Ньютона
Специалисты предложили переписать его
30 октября 2024, 12:40, ИА Амител
Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.
В переводе говорится: "Тело остается в покое или равномерно движется, если на него не действует внешняя сила". Однако Хук утверждает, что союз "nisi quatenus" не следует переводить как "unless", так как Ньютон говорит о более сильном принципе.
Он предлагает переформулировать закон: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных сил" или "Тела ускоряются только силой".
Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science. После освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона в "Википедии" получила примечание, также планируется внести правки в один из учебников для средней школы.
14:12:11 30-10-2024
Вообще-то закон Ньютона звучит так: "Не пнёшь – не полетит. Как пнёшь, так и полетит. "
15:17:29 30-10-2024
Продавцы слов приплыли и в науку.
Лохи любят разные слова
16:21:23 30-10-2024
Смысл остается тот же.
00:51:14 31-10-2024
Как же можно сменить формулировку первого закона динамики, при которой он становится вторым законом??? Вообще-то, первый закон говорит о том, что и без приложенных сил движение может происходить, если оно было изначально. За счет инерции материальных тел. Вот в Виргинии пусть учебники и меняют, а у нас и без профессора философии из Виргинии наменяли уже так, что знания в услуги превратились и толку ноль. А новость эта ещё летом озвучивалась. Зачем старое г...о ковырять, если свежего и так полно?