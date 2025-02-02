Ученые выяснили, что короткий сон помогает находить нестандартные решения

Согласно исследованию, короткий дневной сон помогает мозгу решать сложные задачи

02 февраля 2025, 08:37, ИА Амител

Спящая девушка / Источник фото: pxhere.com

Американские ученые из Университета штата Техас выяснили, что даже короткий дневной сон значительно улучшает способность человека находить нестандартные решения и видеть скрытые связи между проблемами. Об этом со ссылкой на исследование пишет "Газета.ru".

В эксперименте приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Добровольцев разделили на две группы: одна отдыхала два часа, другая оставалась бодрствующей. Перед перерывом участникам предложили решить серию задач, а после – новые задачи, схожие по структуре с предыдущими.

Результаты показали, что испытуемые, которые спали, справлялись лучше – при этом их успех зависел не от памяти, а от способности распознавать глубинные аналогии.

Ключевую роль в этом процессе играет фаза быстрого сна (БГД-фаза), связанная с яркими сновидениями и активностью мозга. Ученые обнаружили, что даже 13 минут БГД-сна улучшают когнитивные способности, помогая мозгу укреплять слабые связи между идеями и способствуя творческому мышлению.