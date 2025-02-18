Сильнее всего с нарушением сна связано эмоциональное насилие

18 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Люди, пережившие жестокое обращение в детстве, чаще сталкиваются с проблемами со сном во взрослом возрасте. Китайские исследователи связывают это с трудностями в регуляции эмоций. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".

Ученые проанализировали данные практически двух тысяч человек в возрасте от 16 до 22 лет. Среди них 18% пережили сексуальное насилие, 7% – физическое, а 15% – эмоциональное. Именно эмоциональное насилие оказалось наиболее связанным с нарушениями сна.

Исследователи считают, что качество сна ухудшается из-за особенностей эмоциональной регуляции. Так, пережившие жестокое обращение реже используют когнитивную переоценку – способ переосмысления сложных ситуаций, помогающий справляться со стрессом. А пострадавшие от сексуального насилия чаще подавляют эмоции, что может приводить к психологическому напряжению и проблемам со сном.

Авторы подчеркивают, что их модель объясняет возможные взаимосвязи, но не исключает других факторов, влияющих на сон.