Ученые выяснили, что люди, над которыми издевались в детстве, хуже спят
Сильнее всего с нарушением сна связано эмоциональное насилие
18 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Люди, пережившие жестокое обращение в детстве, чаще сталкиваются с проблемами со сном во взрослом возрасте. Китайские исследователи связывают это с трудностями в регуляции эмоций. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".
Ученые проанализировали данные практически двух тысяч человек в возрасте от 16 до 22 лет. Среди них 18% пережили сексуальное насилие, 7% – физическое, а 15% – эмоциональное. Именно эмоциональное насилие оказалось наиболее связанным с нарушениями сна.
Исследователи считают, что качество сна ухудшается из-за особенностей эмоциональной регуляции. Так, пережившие жестокое обращение реже используют когнитивную переоценку – способ переосмысления сложных ситуаций, помогающий справляться со стрессом. А пострадавшие от сексуального насилия чаще подавляют эмоции, что может приводить к психологическому напряжению и проблемам со сном.
Авторы подчеркивают, что их модель объясняет возможные взаимосвязи, но не исключает других факторов, влияющих на сон.
10:15:00 18-02-2025
хуже спит тот кто мало физически работает. Поотгребайте снег часа четыре и полезно людям сделаете и спать будете крепко потом и вес сгоните лишний
10:42:09 18-02-2025
Гость (10:15:00 18-02-2025) хуже спит тот кто мало физически работает. Поотгребайте снег... Точно! Было такое выражение: спит как каменщик.
10:28:52 18-02-2025
Я вам больше скажу!
99% поведения, характера, нрава, психологии, морали, образа жизни, и т.д., и т.п... человека, это воспитание и обучение его в детском возрасте!
И всего 1% это рефлексы: сосательный, хватательный, и др...!
12:31:43 18-02-2025
Гость (10:28:52 18-02-2025) Я вам больше скажу! 99% поведения, характера, нрава, пси... 77%, для себя то что-нибудь оставьте..
18:05:05 18-02-2025
dok_CФ (12:31:43 18-02-2025) 77%, для себя то что-нибудь оставьте.. ... Вот на этот крючок все и попадаются!
Когда ими манипулируют политики, маркетологи, аферисты...
Думают - да я же на 77% (чего вы там себе хотели приписать) "уверен" в себе!?...
А на деле, как тебя обучили в детстве, как воспитали, на 99% так ты и поступишь...
10:43:30 18-02-2025
Самое лучшее средство от бессонницы это сон.
11:26:43 18-02-2025
бред