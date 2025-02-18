НОВОСТИНаука и образование

Ученые выяснили, что люди, над которыми издевались в детстве, хуже спят

Сильнее всего с нарушением сна связано эмоциональное насилие

18 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Люди, пережившие жестокое обращение в детстве, чаще сталкиваются с проблемами со сном во взрослом возрасте. Китайские исследователи связывают это с трудностями в регуляции эмоций. Об этом со ссылкой на научный журнал сообщает "Газета.ru".

Ученые проанализировали данные практически двух тысяч человек в возрасте от 16 до 22 лет. Среди них 18% пережили сексуальное насилие, 7% – физическое, а 15% – эмоциональное. Именно эмоциональное насилие оказалось наиболее связанным с нарушениями сна.

Исследователи считают, что качество сна ухудшается из-за особенностей эмоциональной регуляции. Так, пережившие жестокое обращение реже используют когнитивную переоценку – способ переосмысления сложных ситуаций, помогающий справляться со стрессом. А пострадавшие от сексуального насилия чаще подавляют эмоции, что может приводить к психологическому напряжению и проблемам со сном.

Авторы подчеркивают, что их модель объясняет возможные взаимосвязи, но не исключает других факторов, влияющих на сон.

Здоровье Наука Ученые

Комментарии 7

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Гость

10:15:00 18-02-2025

хуже спит тот кто мало физически работает. Поотгребайте снег часа четыре и полезно людям сделаете и спать будете крепко потом и вес сгоните лишний

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Гость

10:42:09 18-02-2025

Гость (10:15:00 18-02-2025) хуже спит тот кто мало физически работает. Поотгребайте снег... Точно! Было такое выражение: спит как каменщик.

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Гость

10:28:52 18-02-2025

Я вам больше скажу!
99% поведения, характера, нрава, психологии, морали, образа жизни, и т.д., и т.п... человека, это воспитание и обучение его в детском возрасте!
И всего 1% это рефлексы: сосательный, хватательный, и др...!

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dok_CФ

12:31:43 18-02-2025

Гость (10:28:52 18-02-2025) Я вам больше скажу! 99% поведения, характера, нрава, пси... 77%, для себя то что-нибудь оставьте..

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Гость

18:05:05 18-02-2025

dok_CФ (12:31:43 18-02-2025) 77%, для себя то что-нибудь оставьте.. ... Вот на этот крючок все и попадаются!
Когда ими манипулируют политики, маркетологи, аферисты...
Думают - да я же на 77% (чего вы там себе хотели приписать) "уверен" в себе!?...
А на деле, как тебя обучили в детстве, как воспитали, на 99% так ты и поступишь...

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Гость

10:43:30 18-02-2025

Самое лучшее средство от бессонницы это сон.

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гость

11:26:43 18-02-2025

бред

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