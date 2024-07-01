Ученые выяснили, как женская потливость связана с размером груди
Исследование в будущем поможет делать спортивную одежду удобнее
01 июля 2024, 17:16, ИА Амител
Ученые из университета Саутгемптона обнаружили связь между размером груди и потоотделением. Женщины с большим бюстом меньше потеют во время физической активности.
Специалист в области термофизиологии Ханна Блаунт провела эксперимент, в ходе которого измерила интенсивность потоотделения у женщин разного телосложения.
В эксперименте приняли участие 22 женщины, которые бегали на беговой дорожке 45 минут при температуре 32 градуса. Затем у них в трех местах замеряли количество пота.
"Мы получили интересные результаты: у женщин с большой грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют", – рассказала Блаунт.
Эти знания в будущем могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.
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А я согласна с выводами!