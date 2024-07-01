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Ученые выяснили, как женская потливость связана с размером груди

Исследование в будущем поможет делать спортивную одежду удобнее

01 июля 2024, 17:16, ИА Амител

Спортсменка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330495
Спортсменка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330495

Ученые из университета Саутгемптона обнаружили связь между размером груди и потоотделением. Женщины с большим бюстом меньше потеют во время физической активности.

Специалист в области термофизиологии Ханна Блаунт провела эксперимент, в ходе которого измерила интенсивность потоотделения у женщин разного телосложения. 

В эксперименте приняли участие 22 женщины, которые бегали на беговой дорожке 45 минут при температуре 32 градуса. Затем у них в трех местах замеряли количество пота.

"Мы получили интересные результаты: у женщин с большой грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют", – рассказала Блаунт.

Эти знания в будущем могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.

Ученые

Комментарии 4

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Светлана

18:24:31 01-07-2024

22 человека - такое себе исследование((((

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Гость

20:22:06 01-07-2024

22 испытуемых и выводы о всех остальных миллиардах женщин. Фигня!

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Гость

23:52:17 01-07-2024

Мёртвые не потеют. Билли Джонс.

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Гость

10:17:42 02-07-2024

А я согласна с выводами!

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