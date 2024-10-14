Ученые выяснили, что секс мешает развитию деменции

Гармония в интимной жизни влияет на улучшение памяти

14 октября 2024, 08:20, ИА Амител

Мозг / Фото: pxhere.com/ru/photo/1370218

Специалисты из Пенсильванского университета обнаружили взаимосвязь между качеством сексуальной жизни и когнитивными способностями человека. Исследование проводилось с участием более 800 мужчин в возрасте от 56 до 68 лет, пишет "МК".

Ученые регулярно обследовали участников на предмет памяти, эректильной функции и удовлетворенности сексом, в результате чего была выявлена взаимосвязь с вероятностью развития деменции. Улучшение качества сексуальной жизни может способствовать укреплению памяти, и это касается не только мужчин.

В Оксфордском университете также пришли к выводу, что высокая сексуальная активность помогает сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Участники исследования в возрасте 60 лет, как мужчины, так и женщины, указали, как часто они занимались мастурбацией или сексом в течение последнего года. Большинство указали, что делали это примерно раз в неделю. Поддержание сексуальной активности в пожилом возрасте способствует более высокому уровню когнитивных способностей.