Ученые выяснили, что секс мешает развитию деменции
Гармония в интимной жизни влияет на улучшение памяти
14 октября 2024, 08:20, ИА Амител
Специалисты из Пенсильванского университета обнаружили взаимосвязь между качеством сексуальной жизни и когнитивными способностями человека. Исследование проводилось с участием более 800 мужчин в возрасте от 56 до 68 лет, пишет "МК".
Ученые регулярно обследовали участников на предмет памяти, эректильной функции и удовлетворенности сексом, в результате чего была выявлена взаимосвязь с вероятностью развития деменции. Улучшение качества сексуальной жизни может способствовать укреплению памяти, и это касается не только мужчин.
В Оксфордском университете также пришли к выводу, что высокая сексуальная активность помогает сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Участники исследования в возрасте 60 лет, как мужчины, так и женщины, указали, как часто они занимались мастурбацией или сексом в течение последнего года. Большинство указали, что делали это примерно раз в неделю. Поддержание сексуальной активности в пожилом возрасте способствует более высокому уровню когнитивных способностей.
"Секс можно назвать чудотворным эликсиром жизни, – комментирует сексолог и психолог Олег Шевченко. – Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, улучшает ментальное здоровье, препятствуя развитию деменции и болезни Альцгеймера. Поэтому для активного долголетия важны не только спорт и здоровое питание, но и гармония в интимной жизни".
09:19:24 14-10-2024
А кекс-интервенции.
09:34:10 14-10-2024
гость (09:19:24 14-10-2024) А кекс-интервенции.... нет, только скрепный секс.
09:24:44 14-10-2024
протестую, тёти тоже человеки!
"Специалисты из Пенсильванского университета обнаружили взаимосвязь между качеством сексуальной жизни и когнитивными способностями человека. Исследование проводилось с участием более 800 мужчин..." -
09:44:40 14-10-2024
Пфф, лучше потратить время на что то более полезное и интересное чем вот это вот
09:49:10 14-10-2024
Гость (09:44:40 14-10-2024) Пфф, лучше потратить время на что то более полезное и интере... рукой - и в телефон например поиграть или VK
10:27:22 14-10-2024
Гость (09:44:40 14-10-2024) Пфф, лучше потратить время на что то более полезное и интере... Потратить все свои 4 минуты в неделю?
11:07:39 14-10-2024
Гость (10:27:22 14-10-2024) Потратить все свои 4 минуты в неделю?... Да, даже 4 минуты не хочется тратить туда сюда.
12:13:58 14-10-2024
Гость (11:07:39 14-10-2024) Да, даже 4 минуты не хочется тратить туда сюда.... Можт не можется?
10:32:39 14-10-2024
новый вброс от авторов идеи повышения рождаемости, главное, чтобы секс был. А там - нет-нет да и да))) даже предохраняющиеся, порой, дают слабину)))
16:13:35 14-10-2024
гость (10:32:39 14-10-2024) новый вброс от авторов идеи повышения рождаемости, главное, ... в 60 лет да и да?
16:27:20 14-10-2024
Гость (16:13:35 14-10-2024) в 60 лет да и да? ... и в 60 лет одно неловкое движение - и ты отец!