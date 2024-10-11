Врачи опровергли миф о пользе корицы для похудения

Она может влиять на показатели в организме, но не поможет в борьбе с лишними килограммами

11 октября 2024, 21:30, ИА Амител

Корица / Фото: pxhere.com/ru/photo/924954

Добавление корицы в кофе может снизить уровень сахара и "обуздать" голод, но похудеть таким способом не получится. Об этом изданию The Conversation рассказала Эванджелина Манциорис, диетолог из Университета Южной Австралии.

Врач отметила, что способность корицы ускорять похудение оценивалась во множестве исследований. Одно из них показало, что употребление 1,5 грамма корицы в день уменьшает окружность талии на 1,68 см за несколько месяцев.

Мета-анализ 21 клинического исследования с участием 1480 человек продемонстрировал, что корица снижает индекс массы тела, но не влияет на соотношение жировой и мышечной массы. Диетолог добавила, что потеря веса была незначительной.

Манциорис отметила, что корица позволяет глюкозе быстрее проникать в клетки организма, что повышает эффективность инсулина и немного ускоряет расщепление жира и ослабляет голод. Однако специя не ускоряет жиросжигание напрямую.

Диетолог добавила, что при сочетании корицы с кофе снижение веса может быть обусловлено эффектом второго, но веских доказательств пока не обнаружено.