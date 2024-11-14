Ученые выяснили, что у любителей пива больше вредных привычек, чем у пьющих вино
Среди этой группы людей также чаще встречаются работники с низким доходом
14 ноября 2024, 17:40, ИА Амител
Ученые из Медицинской школы Тулейна установили, что любители пива чаще курят, неправильно питаются и ведут малоподвижный образ жизни, чем те, кто пьет вино или крепкий алкоголь. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, охватило 1900 жителей США.
Участники были разделены на группы по типу потребляемого алкоголя: только пиво (38,9%), только вино (21,8%), только крепкие напитки (18,2%) или сочетание различных видов алкоголя (21%).
Ученые оценили пищевые привычки и образ жизни испытуемых по Индексу здорового питания (IHP), оценивая разнообразие пищи, адекватность потребления основных групп продуктов, умеренность и сбалансированность.
В итоге ни одна из групп не набрала более 80 баллов, причем любители пива получили лишь 49 баллов, что указывало на худшее качество рациона. Потребители вина набрали 55 баллов, а любители крепких напитков или их сочетания – 53 балла.
Кроме того, было отмечено, что среди тех, кто предпочитал пиво, чаще оказывались молодые курящие мужчины с низким доходом. Эта группа также отличалась наибольшим суточным потреблением калорий с учетом массы тела и самым низким уровнем физической активности.
20:00:24 14-11-2024
Конечно больше. Пива же больше надо выжрать, чем вина для состояния.
20:23:10 14-11-2024
Люди пьющие пиво заводят вредные привычки
21:46:46 14-11-2024
Красное сухое марочное выдержанное! Ммм!!!!!!!!!!
11:50:22 15-11-2024
Мало того что курят - у всех пивные жывотики как у беременных женщин и нарушенный гормональный фон.