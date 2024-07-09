Ученые выяснили, что здоровый сон влияет на кишечник

Это подтвердили результаты многочисленных исследований

09 июля 2024, 20:10, ИА Амител

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Эмили Лиминг, британский диетолог, рассказала изданию Daily Mail о том, как улучшить состояние кишечника. Она отметила, что для этого необходимо увеличить потребление клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых и злаковых, а также регулярно заниматься физическими упражнениями и следить за режимом сна.

По словам Эмили Лиминг, несбалансированный микробиом кишечника может быть фактором риска развития различных заболеваний, таких как деменция, болезнь Паркинсона, депрессия, тревога и метаболические заболевания, включая диабет. Это подтверждают результаты многочисленных исследований.

Ученые объясняют способность микробиома кишечника влиять на настроение, сопротивляемость стрессу, а также физическое и умственное здоровье обусловлена наличием кишечно-мозговой оси. Этот термин обозначает систему двунаправленных нейроэндокринных связей, объединяющих центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutritional Neuroscience в 2023 году, каждые пять граммов клетчатки, употребляемых ежедневно, снижают общий риск депрессии на 5%. Кроме того, физические упражнения увеличивают приток крови к кишечнику и мозгу, обеспечивая их кислородом и питательными веществами.

Доктор Лиминг также отметила, что пара чашек кофе в день может оказать благотворное влияние на кишечник. Исследования показали, что у людей, которые регулярно пьют кофе, бактериальный состав кишечника более разнообразный. Вероятно, такой полезный эффект обусловлен высоким содержанием в кофе полифенолов – полезных противовоспалительных биологически активных соединений – и клетчатки.