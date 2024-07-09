Врач рассказала, что благодарные женщины живут дольше

По словам специалиста, продлить жизнь способен позитивный взгляд на жизнь

09 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Улыбка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1117716

Люди, которые умеют быть благодарными, могут прожить дольше, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она поделилась своими выводами в Telegram-канале.

По словам врача, взаимосвязь между благодарностью и долголетием была обнаружена в ходе эксперимента с участием 49 тысяч пожилых женщин. Участницам предлагалось согласиться или не согласиться с утверждениями о счастье, например: "У меня в жизни много поводов для благодарности" или "Мне может потребоваться много времени, чтобы почувствовать благодарность к чему-то или кому-то".

В течение трех лет после опроса из-за различных заболеваний умерли 4,6 тысячи участниц. Исследователи сопоставили данные и выяснили, что риск преждевременной смерти был на 9% выше у тех людей, которые не ценили то, что имели в жизни.