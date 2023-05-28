Ученые выяснили, как бег помогает сохранить ум
Физическая активность помогает противостоять развитию деменции
28 мая 2023, 12:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бег в среднем возрасте помогает сохранить связь между нейронами в мозгу. Об этом сообщает eNeuro.
Специалисты из Атлантического университета Флориды провели исследование на мышах при помощи модифицированного вируса бешенства. По результатам работы стало известно, что у тех грызунов, которые бегали, новых нейронов в мозгу было больше.
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13:10:55 28-05-2023
Физическая нагрузка всегда влияет на положительное развитие мозга, потому как сигнал идёт не только от мозга в мышцы, но и в обратную сторону, от органов в мозг! При чем, в обратную сторону идёт немного больше сигналов! И мозг должен все это обрабатывать в реальном времени! И если вы улучшаетесь физически, то хотите или нет мозг тоже будет увеличивать и количество нейронов и связи между ними... Особенно хорошо разучивание новых видов, не прерывая старые!.. И не верьте тем кто говорит что мозг наш работает всего на 10 (или сколько они там врут) процентов...! Он работает столько, сколько ему нужно! Точнее столько, сколько ваше тело его натренировало и тренирует постоянно! Это все равно, что, человек занимает всего один кубометр пространства! А значит нам достаточно для нашей жизнедеятельности всего 2 кубометра что бы встать в полный рост и поворачиваться к столу, к стулу, к унитазу... Но мы же для чего то занимаем пространство под 40 кв.м. и больше... Хотя последнее время от строителей можно ожидать всего чего угодно, и 8 кв.м... Так же и мозг, для нормальной ж/д ему нужно пространство, объём, для распределения специфических операций по зонам коры, и построении множества сложных нейронных связей... И если вдруг сделать так, что бы мозг одновременно включил все зоны коры, и пустил импульс по всем аксонам одновременно, т.е. "включился" на все 100%, то он просто напросто погибнет от перегрузки! Да и скорее всего у нас не будет столько одновременной энергии что бы так сделать!... А вообще, голова объект темный, и обследованию не подлежит... :-)
23:16:49 28-05-2023
Согласен- лучше убежать, пока по башке не дали.