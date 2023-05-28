Ученые выяснили, как бег помогает сохранить ум

Физическая активность помогает противостоять развитию деменции

28 мая 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бег в среднем возрасте помогает сохранить связь между нейронами в мозгу. Об этом сообщает eNeuro.

Специалисты из Атлантического университета Флориды провели исследование на мышах при помощи модифицированного вируса бешенства. По результатам работы стало известно, что у тех грызунов, которые бегали, новых нейронов в мозгу было больше.

Ранее врач рассказал о том, что чай может нанести вред здоровью, если пить его слишком много. При этом в определённых объёмах он очень полезен для организма.