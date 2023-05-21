Врач рассказал, сколько чашек чая можно выпить без вреда для здоровья

Специалист отметил, что злоупотребление этим напитком может оказывать негативный эффект

21 мая 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач московского депздрава Андрей Тяжельников рассказал о том, сколько чашек чая можно выпивать в день без вреда здоровью. Его слова передаёт РИА Новости.

Как отметил специалист, чай в умеренных дозах полезен, поскольку содержит антиоксиданты, однако больше 3-4 чашек в день употреблять не стоит. Он также добавил, что нельзя заменять чаем воду.

Если пить больше чая, то танины будут мешать усваиваться железу. Также злоупотребление чаем может привести к проблемам со сном.

Тяжельников рассказал о том, что заваривать чай нужно правильно, чтобы сохранить все полезные свойства. Вода для чёрного чая должна быть температурой около 100 градусов, а для зеленого – 60-80 градусов.