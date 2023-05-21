Врач рассказал, сколько чашек чая можно выпить без вреда для здоровья
Специалист отметил, что злоупотребление этим напитком может оказывать негативный эффект
21 мая 2023, 12:40, ИА Амител
Врач московского депздрава Андрей Тяжельников рассказал о том, сколько чашек чая можно выпивать в день без вреда здоровью. Его слова передаёт РИА Новости.
Как отметил специалист, чай в умеренных дозах полезен, поскольку содержит антиоксиданты, однако больше 3-4 чашек в день употреблять не стоит. Он также добавил, что нельзя заменять чаем воду.
Если пить больше чая, то танины будут мешать усваиваться железу. Также злоупотребление чаем может привести к проблемам со сном.
Тяжельников рассказал о том, что заваривать чай нужно правильно, чтобы сохранить все полезные свойства. Вода для чёрного чая должна быть температурой около 100 градусов, а для зеленого – 60-80 градусов.
13:01:55 21-05-2023
Чай и кофе выводят из организма воду! Грубо говоря выпили чашку чая, а из вас вышло полторы чашки жидкости... Поэтому в грамотных кафе и ресторанах с чаем и кофе подают стакан простой воды. Но если пить эти напитки с кардамоном, то эффект "обезвоживания" не происходит.
13:40:51 21-05-2023
Гость (13:01:55 21-05-2023) Чай и кофе выводят из организма воду! Грубо говоря выпили ча... Чушь.
14:20:44 21-05-2023
Гость (13:40:51 21-05-2023) Чушь.... Чушь.
18:24:44 21-05-2023
Гость (14:20:44 21-05-2023) Чушь.... Чушь
18:09:34 21-05-2023
наверно чай станет либо дорогим либо дефецитом раз стали призывать к ограничению(вот интересно,чай на востоке всегда считалось лучшим жаждоутоляющим средством веками и тут раз-оказался вредным)
19:51:09 21-05-2023
"Врач", "специалист"-какие громкие названия. Обычный хиромант...