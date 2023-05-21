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Врач рассказал, сколько чашек чая можно выпить без вреда для здоровья

Специалист отметил, что злоупотребление этим напитком может оказывать негативный эффект

21 мая 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врач московского депздрава Андрей Тяжельников рассказал о том, сколько чашек чая можно выпивать в день без вреда здоровью. Его слова передаёт РИА Новости.

Как отметил специалист, чай в умеренных дозах полезен, поскольку содержит антиоксиданты, однако больше 3-4 чашек в день употреблять не стоит. Он также добавил, что нельзя заменять чаем воду.

Если пить больше чая, то танины будут мешать усваиваться железу. Также злоупотребление чаем может привести к проблемам со сном.

Тяжельников рассказал о том, что заваривать чай нужно правильно, чтобы сохранить все полезные свойства. Вода для чёрного чая должна быть температурой около 100 градусов, а для зеленого – 60-80 градусов.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

13:01:55 21-05-2023

Чай и кофе выводят из организма воду! Грубо говоря выпили чашку чая, а из вас вышло полторы чашки жидкости... Поэтому в грамотных кафе и ресторанах с чаем и кофе подают стакан простой воды. Но если пить эти напитки с кардамоном, то эффект "обезвоживания" не происходит.

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Гость

13:40:51 21-05-2023

Гость (13:01:55 21-05-2023) Чай и кофе выводят из организма воду! Грубо говоря выпили ча... Чушь.

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Гость

14:20:44 21-05-2023

Гость (13:40:51 21-05-2023) Чушь.... Чушь.

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Гость

18:24:44 21-05-2023

Гость (14:20:44 21-05-2023) Чушь.... Чушь

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гость

18:09:34 21-05-2023

наверно чай станет либо дорогим либо дефецитом раз стали призывать к ограничению(вот интересно,чай на востоке всегда считалось лучшим жаждоутоляющим средством веками и тут раз-оказался вредным)

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Гость

19:51:09 21-05-2023

"Врач", "специалист"-какие громкие названия. Обычный хиромант...

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