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Ученые выяснили, как избавиться от интернет-зависимости и всегда быть в хорошем настроении

Исследователи из Китая пришли к выводу, что регулярная физическая активность крайне благоприятно сказывается на психике

11 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

Фото: CATHY PHAM / unsplash.coom
Фото: CATHY PHAM / unsplash.coom

Физические упражнения эффективно снижают интернет-зависимость среди студентов, выяснили ученые из Китая.

Исследование включало три типа упражнений: с открытыми двигательными навыками (например, футбол и баскетбол), закрытыми (бег, плавание, поднятие тяжестей) и их комбинацию.

Занятия были средней интенсивности и проводились на протяжении 4–18 недель по два-пять раз в неделю. На каждую тренировку уходило от 50 до 120 минут. В то же время контрольная группа продолжила жить обычной жизнью.

Результаты показали значительное уменьшение симптомов интернет-зависимости, тревожности, стресса и одиночества у испытуемых. Также у них улучшилось общее психическое здоровье и наблюдалось умеренное снижение усталости и депрессивных симптомов.

Здоровье Наука Ученые

Комментарии 7

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Гость

12:38:54 11-02-2025

Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?

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Гость

12:43:32 11-02-2025

Гость (12:38:54 11-02-2025) Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?... Тоже беспокоит. По этому недугу инвалидность положена.

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Гость

13:24:39 11-02-2025

Гость (12:43:32 11-02-2025) Тоже беспокоит. По этому недугу инвалидность положена.... И пенсия, и отдых в санатории

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Гость

14:07:28 11-02-2025

Гость (12:43:32 11-02-2025) Тоже беспокоит. По этому недугу инвалидность положена.... В статье же сказано про физические упражнения, тогда не будет побочки! А хорошему психическому здоровью чтение новостей и написание отзывов только способствует. Узнал новости, почувствовал социальную вовлеченность в жизненный процесс, написал коммент. Ещё можно поругаться с незнакомцами, даже абьюзить их. Или обнаружить с кем-то общность взглядов. Посмеяться шуткам. Короче, получить массу удовольствия!

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Гость

12:44:55 11-02-2025

Гость (12:38:54 11-02-2025) Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?... )) точно

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Musik

12:46:32 11-02-2025

Гость (12:38:54 11-02-2025) Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?... да, мне тоже интересно!

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Виктор

15:37:11 17-02-2025

Всё должно быть в меру

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