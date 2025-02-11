Ученые выяснили, как избавиться от интернет-зависимости и всегда быть в хорошем настроении
Исследователи из Китая пришли к выводу, что регулярная физическая активность крайне благоприятно сказывается на психике
11 февраля 2025, 12:35, ИА Амител
Физические упражнения эффективно снижают интернет-зависимость среди студентов, выяснили ученые из Китая.
Исследование включало три типа упражнений: с открытыми двигательными навыками (например, футбол и баскетбол), закрытыми (бег, плавание, поднятие тяжестей) и их комбинацию.
Занятия были средней интенсивности и проводились на протяжении 4–18 недель по два-пять раз в неделю. На каждую тренировку уходило от 50 до 120 минут. В то же время контрольная группа продолжила жить обычной жизнью.
Результаты показали значительное уменьшение симптомов интернет-зависимости, тревожности, стресса и одиночества у испытуемых. Также у них улучшилось общее психическое здоровье и наблюдалось умеренное снижение усталости и депрессивных симптомов.
12:38:54 11-02-2025
Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?
12:43:32 11-02-2025
Гость (12:38:54 11-02-2025) Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?... Тоже беспокоит. По этому недугу инвалидность положена.
13:24:39 11-02-2025
Гость (12:43:32 11-02-2025) Тоже беспокоит. По этому недугу инвалидность положена.... И пенсия, и отдых в санатории
14:07:28 11-02-2025
Гость (12:43:32 11-02-2025) Тоже беспокоит. По этому недугу инвалидность положена.... В статье же сказано про физические упражнения, тогда не будет побочки! А хорошему психическому здоровью чтение новостей и написание отзывов только способствует. Узнал новости, почувствовал социальную вовлеченность в жизненный процесс, написал коммент. Ещё можно поругаться с незнакомцами, даже абьюзить их. Или обнаружить с кем-то общность взглядов. Посмеяться шуткам. Короче, получить массу удовольствия!
12:44:55 11-02-2025
Гость (12:38:54 11-02-2025) Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?... )) точно
12:46:32 11-02-2025
Гость (12:38:54 11-02-2025) Как избавиться от чтения новостей и написания комментариев?... да, мне тоже интересно!
15:37:11 17-02-2025
Всё должно быть в меру