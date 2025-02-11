Ученые выяснили, как избавиться от интернет-зависимости и всегда быть в хорошем настроении

Исследователи из Китая пришли к выводу, что регулярная физическая активность крайне благоприятно сказывается на психике

11 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

Фото: CATHY PHAM / unsplash.coom

Физические упражнения эффективно снижают интернет-зависимость среди студентов, выяснили ученые из Китая.

Исследование включало три типа упражнений: с открытыми двигательными навыками (например, футбол и баскетбол), закрытыми (бег, плавание, поднятие тяжестей) и их комбинацию.

Занятия были средней интенсивности и проводились на протяжении 4–18 недель по два-пять раз в неделю. На каждую тренировку уходило от 50 до 120 минут. В то же время контрольная группа продолжила жить обычной жизнью.

Результаты показали значительное уменьшение симптомов интернет-зависимости, тревожности, стресса и одиночества у испытуемых. Также у них улучшилось общее психическое здоровье и наблюдалось умеренное снижение усталости и депрессивных симптомов.