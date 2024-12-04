Ученые выяснили, какими чертами должны обладать "крутые" люди

Крутизна определяется как внешними, так и внутренними качествами

04 декабря 2024, 12:31, ИА Амител

Мужчина в очках / Фото: unsplash.com / Jean Pierre Malvaceda

Ученые провели масштабный опрос, чтобы выяснить, из-за каких черт окружающие считают человека по-настоящему "крутым". Результаты работы, проведенной специалистом по когнитивным наукам из Йельского университета Бреанной К. Нгуеной и психологом из Бейлорского университета Майклом Принцингом, опубликовали на PsyArXiv.

Эксперты опросили более двух тысяч человек – среди олицетворяющих крутых людей респонденты упоминали Чингисхана, Майка Тайсона, Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, а также американских морпехов – морских котиков. Ученые предположили, что у большинства людей "крутость" определяется внешней мощью, основанной на физических параметрах индивида, а также качествами характера, вроде мужества и моральных установок.

В качестве примера исследователи приводят американского боксера Майка Тайсона. Он силен физически, а его внешность даже вызывает страх. В то же время южноамериканский политик Нельсон Мандела тоже считается "крутым" – его такими делают невероятное мужество и внутренняя сила, а не выдающиеся физические данные.

Опрошенные описывали крутых людей следующими словами: "бесстрашный", "жесткий", "правдивый", "уверенный", "хороший", "храбрый", "желающий", "независимый", "позитивный" и "способный". Ученые также обнаружили: когда люди решают, крут кто-то или нет, они принимают во внимание не только внешнюю жесткость, но и внутреннюю стойкость.

Исследователи пришли к выводу, что в поверхностном смысле крутизна проявляется во внешности – например, в высоком росте, суровой внешности или физической силе. Внутренняя крутость – это смелость, стойкость или сила духа, умение сопротивляться давлению общества, совершать нравственные поступки и принимать сложные вызовы.