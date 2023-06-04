Врач назвал продукты, которые лучше не есть летом
По словам специалиста, некоторая еда может серьёзно влиять на самочувствие
04 июня 2023, 12:11, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, от употребления каких продуктов стоит отказаться летом. Его слова передают "Известия".
В первую очередь эксперт порекомендовал обращать внимание на сроки годности, потому что летом продукты быстро портятся, если не хранить их в холодильнике.
Также Вялов порекомендовал летом сосредоточиться на овощах, фруктах и зелени, потому что тяжёлая еда может негативно влиять на общее состояние.
Ещё один совет – отказаться от жирного, чтобы не испытывать ощущение тяжести и повышенную утомляемость.
13:49:48 04-06-2023
Врачей лучше не слушать... Летом...
14:17:51 04-06-2023
Я таких "советов" могу дать вагон и маленькую тележку! Я эксперт!!!