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Врач назвал продукты, которые лучше не есть летом

По словам специалиста, некоторая еда может серьёзно влиять на самочувствие

04 июня 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, от употребления каких продуктов стоит отказаться летом. Его слова передают "Известия".

В первую очередь эксперт порекомендовал обращать внимание на сроки годности, потому что летом продукты быстро портятся, если не хранить их в холодильнике.

Также Вялов порекомендовал летом сосредоточиться на овощах, фруктах и зелени, потому что тяжёлая еда может негативно влиять на общее состояние.

Ещё один совет – отказаться от жирного, чтобы не испытывать ощущение тяжести и повышенную утомляемость.

Здоровье

Комментарии 2

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Гость

13:49:48 04-06-2023

Врачей лучше не слушать... Летом...

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Гость

14:17:51 04-06-2023

Я таких "советов" могу дать вагон и маленькую тележку! Я эксперт!!!

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