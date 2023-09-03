Ученые заявили о возможном самоуничтожении Земли
Специалисты предрекают увеличение числа природных катастроф
03 сентября 2023, 11:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Американские физики заявили о том, что Земля начала вращаться быстрее, а ее ось постепенно смещается. Результаты исследования опубликовали на сайте Earth Save Science Collaborative.
Исходя из полученных данных, специалисты пришли к выводу о том, что происходящие изменения приведут к росту количества природных катастроф. Землетрясения, цунами и извержения вулканов будут происходить чаще.
Со временем, как считают физики, магматические очаги под поверхностью Земли активизируются, это приведет к сильным подземным толчкам и снижению теплопроводности Мирового океана.
Исходом для планеты станет самоуничтожение.
13:32:25 03-09-2023
Вряд ли, скорее планета сотрет людей с лица земли, чем самоуничтожится.
15:50:04 03-09-2023
" 25 марта Земля налетит на небесную ось?" Кошмар. Не знаю как насчет самоуничтожения Земли, но человечество из-за своей жадности, алчности, зависти и склочности точно Землю и себя уничтожит.Создатель, будь он Бог или инопланетянин, уже давно локти кусает, что создал столь ужасное двуногое бездумное животное без зачатков разума и с отсутствующими инстинктами самосохранения.
18:08:17 03-09-2023
Сначала скорее люди самоуничтожатся, а потом возможно и планета