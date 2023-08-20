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Станция "Луна-25" разбилась о лунную поверхность

По предварительной информации, из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту

20 августа 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: "Роскосмос"
Фото: "Роскосмос"

Автоматическая станция "Луна-25" столкнулась со спутником Земли и прекратила свое существование. Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", перед этим она вышла на нерасчетную орбиту.

Как рассказали в организации 19 августа станция должна была выдать импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.

"Около 14:57 мск связь с КА "Луна-25" прервалась", — заявили в Роскосмосе.

Поиски аппарата и вхождение с ним в связь не удалось. По предварительной информации, из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту, после чего столкнулся с Луной. Вопросами причин инцидента займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Комментарии 34

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гось

18:07:13 20-08-2023

достижения ссср прошедшей эпохи и то не по зубам -печально

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Мазафака

18:20:43 20-08-2023

Обидно. Прорыв, но не тот.

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Гость

07:35:35 21-08-2023

Мазафака (18:20:43 20-08-2023) Обидно. Прорыв, но не тот.... отрицательное прилунение

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Гость

18:32:35 20-08-2023

Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё без всяких компьютеров времена, вроде бы и садилась станция на луну, и потом ещё лунный грунт привозила. Где-то в конце семидесятых это было, до московской Олимпиады.

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Гость

19:54:20 20-08-2023

Гость (18:32:35 20-08-2023) Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё б... Не было так просто. У СССР 54 % условно-​успешных и полностью успешных лунных пуска, 46 % закончились неудачей, то есть почти половина. А здесь еще некоторые деньги начали считать из-за одного аппарата.

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мазай

23:21:36 20-08-2023

Гость (18:32:35 20-08-2023) Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё б... 1976г Луна 24

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Гость

18:54:43 20-08-2023

Я не чтобы выгораживать кого то, просто в таких проектах всегда есть риски. Никто никогда вам не даст 100% гарантии. Думаю и сейчас с ответственных за запуск спросят. Ну реально, ну ведь никому не хотелось факапа. То что произошло - явно плохо. Пускай следующие экспедиции будут успешнее.

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Человек

19:31:54 20-08-2023

Гость (18:54:43 20-08-2023) Я не чтобы выгораживать кого то, просто в таких проектах все... Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не возможно приземлиться. Вам показывают картинки и мультики. Начните думать люди.

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Гость

19:38:37 20-08-2023

Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... Луноход из СССР на луне был? Америкосы на луне были?

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Человек

22:17:30 20-08-2023

Гость (19:38:37 20-08-2023) Луноход из СССР на луне был? Америкосы на луне были?... не было

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Гость

00:34:50 21-08-2023

Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... На луну возможно прилуниться

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Гость

01:41:02 21-08-2023

Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... Какой вы дремучий... а лезет учить других. Молчите уже.

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Гость

07:16:06 21-08-2023

Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... А на кой она туда летала? То денег нет, то пуляем

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Гость

07:25:43 21-08-2023

Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... Ага, и сотовых телефонов не существует - это вымысел.

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Гость

06:43:41 22-08-2023

Гость (07:25:43 21-08-2023) Ага, и сотовых телефонов не существует - это вымысел.... Полонская ядом захлебнется!

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...

19:16:57 20-08-2023

Десятки миллиардов народных.. То есть ничьих денег

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Гость

07:27:27 21-08-2023

... (19:16:57 20-08-2023) Десятки миллиардов народных.. То есть ничьих денег ... Если так думать, можно вообще на рождаться.

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Гость

19:51:11 20-08-2023

Ну вот, рукожопы не в состоянии повторить успехи страны Советов почти полувековой давности. А нам втирают, что в СССР только калоши делать умели...

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Дмитрий

20:06:15 20-08-2023

Зачем она туда полетела? Бюджет 30 000 000 000 р? Не? Рогозину медаль дадут?

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Гость

20:54:29 20-08-2023

Дмитрий (20:06:15 20-08-2023) Зачем она туда полетела? Бюджет 30 000 000 000 р? Не? Рогози... А причем тут Рогозин. Он уже давно не в Роскосмосе. Может ещё Королева обвинить?

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Гость

20:37:56 20-08-2023

Надо было у инопланетян разрешение спрашивать на прилунение .

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Гость

22:06:02 20-08-2023

Надо было спускаемый аппарат в поднебесной заказывать. У них это уже запросто! И потраченных денег на три станции хватило бы. Вот так-то.

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Гость

22:21:19 20-08-2023

Гость (18:32:35 20-08-2023) Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё б... Тогда были командноаппаратное управление, а не электронное. Надежность командоаппаратов намного выше, но слишком узкий набор программ управления. А надежная работа электронных компонентов в условиях жесткого космического излучения, причем, несмотря на многократное дублирование, штука очень непредсказуемая. Кстати, тот же американский "Вояджер" имел на борту именно командоаппарат, а не электронику в чистом виде, этим и объясняется его живучесть.

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Гость

06:51:00 22-08-2023

Гость (22:21:19 20-08-2023) Тогда были командноаппаратное управление, а не электронное. ... А, мы, типо, этого не знали? Вот, прямо, с 1976 года и до сих пор!

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Гость

02:52:56 21-08-2023

Правильно некоторые люди говорят, не плакать надо, а засучив рукава работать и работать. И применить советский подход к космонавтике, а не стараться выкроить немножко денег. Капитализму луна не нужна, ему здесь, на земле интереснее качать ресурсы и гнать их на продажу. Очнитесь, там, наверху! Первый спутник чей? Советский! Первый человек в космосе чей? Выводы сами сделаете?

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Владимир В.

06:48:10 21-08-2023

Да, наиболее наглядно сказываются 90-е и далее развала промышленности СССР и РОссии.Вот и результаты деятельности либерастии России.

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Гость

09:30:50 21-08-2023

Владимир В. (06:48:10 21-08-2023) Да, наиболее наглядно сказываются 90-е и далее развала промы... При чем здесь СССР? На Луне-25 уже совсем другая схема управления. Советские перфокарты читать уже никто не будет, и не на чем их читать. Просто надо было макет вначале отправить макет, а не посылать дорогостоящий модуль. Но это уже комиссия расследует.

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Гость

09:04:11 21-08-2023

При Сталине наверное бы приняли непопулярные меры

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гость

10:29:42 21-08-2023

говорят и полёта никакого не было. в стенах мосфильма запускали

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Гость

10:59:19 21-08-2023

так вам все и рассказали. а может теперь станция будет работать под прикрытием, когда официально "погибла"?

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Гость

11:24:14 21-08-2023

Сразу на ум приходит песня С.Ротару "Луна луна, цветы цветы"

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Владимир В.

12:06:48 21-08-2023

Гость (11:24:14 21-08-2023) Сразу на ум приходит песня С.Ротару "Луна луна, цветы цветы"... Луноход точно был, т.к. были обнаружены его следы и сам луноход китайской лунной станцией.Кстати, этот луноход был продан какому-то американцу за сто с лишним тысяч долларов. Насчет американцев, космонавт Гречко по ТВ утверждал, что пендосы были на Луне.

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Гость

06:41:09 22-08-2023

Гость (20:54:29 20-08-2023) А причем тут Рогозин. Он уже давно не в Роскосмосе. Может ещ... Так его, то, и обвинят. Ему уже не сидеть

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Гость

06:42:36 22-08-2023

Ожидаемо. Бабосы надо как-то отмывать.

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