Станция "Луна-25" разбилась о лунную поверхность
По предварительной информации, из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту
20 августа 2023, 16:32, ИА Амител
Автоматическая станция "Луна-25" столкнулась со спутником Земли и прекратила свое существование. Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", перед этим она вышла на нерасчетную орбиту.
Как рассказали в организации 19 августа станция должна была выдать импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.
"Около 14:57 мск связь с КА "Луна-25" прервалась", — заявили в Роскосмосе.
Поиски аппарата и вхождение с ним в связь не удалось. По предварительной информации, из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту, после чего столкнулся с Луной. Вопросами причин инцидента займется специально формируемая межведомственная комиссия.
18:07:13 20-08-2023
достижения ссср прошедшей эпохи и то не по зубам -печально
18:20:43 20-08-2023
Обидно. Прорыв, но не тот.
07:35:35 21-08-2023
Мазафака (18:20:43 20-08-2023) Обидно. Прорыв, но не тот.... отрицательное прилунение
18:32:35 20-08-2023
Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё без всяких компьютеров времена, вроде бы и садилась станция на луну, и потом ещё лунный грунт привозила. Где-то в конце семидесятых это было, до московской Олимпиады.
19:54:20 20-08-2023
Гость (18:32:35 20-08-2023) Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё б... Не было так просто. У СССР 54 % условно-успешных и полностью успешных лунных пуска, 46 % закончились неудачей, то есть почти половина. А здесь еще некоторые деньги начали считать из-за одного аппарата.
23:21:36 20-08-2023
Гость (18:32:35 20-08-2023) Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё б... 1976г Луна 24
18:54:43 20-08-2023
Я не чтобы выгораживать кого то, просто в таких проектах всегда есть риски. Никто никогда вам не даст 100% гарантии. Думаю и сейчас с ответственных за запуск спросят. Ну реально, ну ведь никому не хотелось факапа. То что произошло - явно плохо. Пускай следующие экспедиции будут успешнее.
19:31:54 20-08-2023
Гость (18:54:43 20-08-2023) Я не чтобы выгораживать кого то, просто в таких проектах все... Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не возможно приземлиться. Вам показывают картинки и мультики. Начните думать люди.
19:38:37 20-08-2023
Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... Луноход из СССР на луне был? Америкосы на луне были?
22:17:30 20-08-2023
Гость (19:38:37 20-08-2023) Луноход из СССР на луне был? Америкосы на луне были?... не было
00:34:50 21-08-2023
Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... На луну возможно прилуниться
01:41:02 21-08-2023
Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... Какой вы дремучий... а лезет учить других. Молчите уже.
07:16:06 21-08-2023
Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... А на кой она туда летала? То денег нет, то пуляем
07:25:43 21-08-2023
Человек (19:31:54 20-08-2023) Это отмыв денег. Космос не такой как Вы думаете. На Луну не ... Ага, и сотовых телефонов не существует - это вымысел.
06:43:41 22-08-2023
Гость (07:25:43 21-08-2023) Ага, и сотовых телефонов не существует - это вымысел.... Полонская ядом захлебнется!
19:16:57 20-08-2023
Десятки миллиардов народных.. То есть ничьих денег
07:27:27 21-08-2023
... (19:16:57 20-08-2023) Десятки миллиардов народных.. То есть ничьих денег ... Если так думать, можно вообще на рождаться.
19:51:11 20-08-2023
Ну вот, рукожопы не в состоянии повторить успехи страны Советов почти полувековой давности. А нам втирают, что в СССР только калоши делать умели...
20:06:15 20-08-2023
Зачем она туда полетела? Бюджет 30 000 000 000 р? Не? Рогозину медаль дадут?
20:54:29 20-08-2023
Дмитрий (20:06:15 20-08-2023) Зачем она туда полетела? Бюджет 30 000 000 000 р? Не? Рогози... А причем тут Рогозин. Он уже давно не в Роскосмосе. Может ещё Королева обвинить?
20:37:56 20-08-2023
Надо было у инопланетян разрешение спрашивать на прилунение .
22:06:02 20-08-2023
Надо было спускаемый аппарат в поднебесной заказывать. У них это уже запросто! И потраченных денег на три станции хватило бы. Вот так-то.
22:21:19 20-08-2023
Гость (18:32:35 20-08-2023) Может, я плохо помню и мог перепутать, но в советские, ещё б... Тогда были командноаппаратное управление, а не электронное. Надежность командоаппаратов намного выше, но слишком узкий набор программ управления. А надежная работа электронных компонентов в условиях жесткого космического излучения, причем, несмотря на многократное дублирование, штука очень непредсказуемая. Кстати, тот же американский "Вояджер" имел на борту именно командоаппарат, а не электронику в чистом виде, этим и объясняется его живучесть.
06:51:00 22-08-2023
Гость (22:21:19 20-08-2023) Тогда были командноаппаратное управление, а не электронное. ... А, мы, типо, этого не знали? Вот, прямо, с 1976 года и до сих пор!
02:52:56 21-08-2023
Правильно некоторые люди говорят, не плакать надо, а засучив рукава работать и работать. И применить советский подход к космонавтике, а не стараться выкроить немножко денег. Капитализму луна не нужна, ему здесь, на земле интереснее качать ресурсы и гнать их на продажу. Очнитесь, там, наверху! Первый спутник чей? Советский! Первый человек в космосе чей? Выводы сами сделаете?
06:48:10 21-08-2023
Да, наиболее наглядно сказываются 90-е и далее развала промышленности СССР и РОссии.Вот и результаты деятельности либерастии России.
09:30:50 21-08-2023
Владимир В. (06:48:10 21-08-2023) Да, наиболее наглядно сказываются 90-е и далее развала промы... При чем здесь СССР? На Луне-25 уже совсем другая схема управления. Советские перфокарты читать уже никто не будет, и не на чем их читать. Просто надо было макет вначале отправить макет, а не посылать дорогостоящий модуль. Но это уже комиссия расследует.
09:04:11 21-08-2023
При Сталине наверное бы приняли непопулярные меры
10:29:42 21-08-2023
говорят и полёта никакого не было. в стенах мосфильма запускали
10:59:19 21-08-2023
так вам все и рассказали. а может теперь станция будет работать под прикрытием, когда официально "погибла"?
11:24:14 21-08-2023
Сразу на ум приходит песня С.Ротару "Луна луна, цветы цветы"
12:06:48 21-08-2023
Гость (11:24:14 21-08-2023) Сразу на ум приходит песня С.Ротару "Луна луна, цветы цветы"... Луноход точно был, т.к. были обнаружены его следы и сам луноход китайской лунной станцией.Кстати, этот луноход был продан какому-то американцу за сто с лишним тысяч долларов. Насчет американцев, космонавт Гречко по ТВ утверждал, что пендосы были на Луне.
06:41:09 22-08-2023
Гость (20:54:29 20-08-2023) А причем тут Рогозин. Он уже давно не в Роскосмосе. Может ещ... Так его, то, и обвинят. Ему уже не сидеть
06:42:36 22-08-2023
Ожидаемо. Бабосы надо как-то отмывать.