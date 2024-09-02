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Ученый предположил, что смерть можно обратить вспять

Сэм Парния обратил внимание, что существуют случаи восстановления мозга после отсечения головы

02 сентября 2024, 17:35, ИА Амител

Муляж черепа человека / Фото: unsplash.com
Муляж черепа человека / Фото: unsplash.com

Исследователь медицины Сэм Парния в своей книге "Осознанное умирание" выдвинул гипотезу, что смерть можно обратить вспять. Как сообщает "Царьград", ученый подчеркнул, что в действительности смерть не является концом.

Так, во врачебной практике был случай, когда активность клеток мозга сохранялась спустя 48 часов после извлечения органа из черепной коробки. Кроме того, эксперты проводили исследование с обезглавливанием свиньи – восстановить ее мозг удалось спустя 14 часов после смерти.

Парния не исключает, что это возможно и с человеческим организмом. Есть вероятность, что мозг способен восстановиться и спустя несколько дней после фактической смерти.

Здоровье Наука

Комментарии 4

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Юс

18:31:50 02-09-2024

А нафиг он нужен без тушки?

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Лея

18:41:44 02-09-2024

предлагаю презаписываться на внешние винты и лет с 40 выращивать клона, чтобы к 90 годам перекочевать в новое тело. Далеко-далеко в далекой галактике у нас давно так делают

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Гость

20:10:42 02-09-2024

Похоже робокоп становится теперь документальным фильмом.

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Кхм...

20:36:32 02-09-2024

Надобно ему в Россию ехать. Это ж о бессмертии речь! Актуально.

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