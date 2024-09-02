Ученый предположил, что смерть можно обратить вспять
Сэм Парния обратил внимание, что существуют случаи восстановления мозга после отсечения головы
02 сентября 2024, 17:35, ИА Амител
Исследователь медицины Сэм Парния в своей книге "Осознанное умирание" выдвинул гипотезу, что смерть можно обратить вспять. Как сообщает "Царьград", ученый подчеркнул, что в действительности смерть не является концом.
Так, во врачебной практике был случай, когда активность клеток мозга сохранялась спустя 48 часов после извлечения органа из черепной коробки. Кроме того, эксперты проводили исследование с обезглавливанием свиньи – восстановить ее мозг удалось спустя 14 часов после смерти.
Парния не исключает, что это возможно и с человеческим организмом. Есть вероятность, что мозг способен восстановиться и спустя несколько дней после фактической смерти.
18:31:50 02-09-2024
А нафиг он нужен без тушки?
18:41:44 02-09-2024
предлагаю презаписываться на внешние винты и лет с 40 выращивать клона, чтобы к 90 годам перекочевать в новое тело. Далеко-далеко в далекой галактике у нас давно так делают
20:10:42 02-09-2024
Похоже робокоп становится теперь документальным фильмом.
20:36:32 02-09-2024
Надобно ему в Россию ехать. Это ж о бессмертии речь! Актуально.