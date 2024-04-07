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Илон Маск заявил, что человечество вымрет, если не будет исследовать новые планеты

Без этого, по его мнению, цивилизация вымрет

07 апреля 2024, 10:02, ИА Амител

Поверхность Марса / Фото: pxhere.com
Поверхность Марса / Фото: pxhere.com

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил о том, что человечество просуществует всего несколько сотен лет, если не будет исследовать новые планеты. 

"Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет", - написал Маск в соцсети.

Он добавил, что люди должны сохранять текущий уровень технологического развития до тех пор, пока Марс не станет "самодостаточным".

Сейчас компания Маска SpaceX разрабатывает корабль для полета на красную планету.

Наука

Комментарии 3

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Грыша

10:21:00 07-04-2024

И для этого запустил Теслу на орбиту...

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Гость

13:53:40 07-04-2024

Человечество посредством марсоходов ищет воду на Марсе и одновременно не может найти денег, чтобы подвести воду в засушливые места планеты, отсюда вопрос, а есть ли разум у землян?!!!!

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Гость

22:46:39 07-04-2024

Гость (13:53:40 07-04-2024) Человечество посредством марсоходов ищет воду на Марсе и одн... Муаммар Каддафи проводил грандиозный водный проект обеспечивающий питьевой водой пустынные районы Ливии.Но на 25-ом году правления был объявлен диктатором,в стране призошел переворот,лидер был убит.Ливия из процветающего государства превратилось в нестабильное образование.А не подскажет ли Илон Маск,кто так в этом "преуспел"?Марсиане или некая земная небольшая группа жителей Пиндостана?А через три года когда уже в европейской стране кто постарался,а потом восторженно приветствовал восстание кастрюлеголовых.Восстание на букву м.Сегодняшние страшные события это не последствия действий заокеанских политиков,отнюдь не марсиан.Илону бы вокруг осмотреться,а не глядеть наверх в космос ) Может случиться,что скоро некому и не на чем туда будет полететь.

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