Илон Маск заявил, что человечество вымрет, если не будет исследовать новые планеты

Без этого, по его мнению, цивилизация вымрет

07 апреля 2024, 10:02, ИА Амител

Поверхность Марса / Фото: pxhere.com

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил о том, что человечество просуществует всего несколько сотен лет, если не будет исследовать новые планеты.



"Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет", - написал Маск в соцсети.

Он добавил, что люди должны сохранять текущий уровень технологического развития до тех пор, пока Марс не станет "самодостаточным".

Сейчас компания Маска SpaceX разрабатывает корабль для полета на красную планету.