Илон Маск заявил, что человечество вымрет, если не будет исследовать новые планеты
Без этого, по его мнению, цивилизация вымрет
07 апреля 2024, 10:02, ИА Амител
Поверхность Марса / Фото: pxhere.com
Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил о том, что человечество просуществует всего несколько сотен лет, если не будет исследовать новые планеты.
"Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет", - написал Маск в соцсети.
Он добавил, что люди должны сохранять текущий уровень технологического развития до тех пор, пока Марс не станет "самодостаточным".
Сейчас компания Маска SpaceX разрабатывает корабль для полета на красную планету.
10:21:00 07-04-2024
И для этого запустил Теслу на орбиту...
13:53:40 07-04-2024
Человечество посредством марсоходов ищет воду на Марсе и одновременно не может найти денег, чтобы подвести воду в засушливые места планеты, отсюда вопрос, а есть ли разум у землян?!!!!
22:46:39 07-04-2024
Гость (13:53:40 07-04-2024) Человечество посредством марсоходов ищет воду на Марсе и одн... Муаммар Каддафи проводил грандиозный водный проект обеспечивающий питьевой водой пустынные районы Ливии.Но на 25-ом году правления был объявлен диктатором,в стране призошел переворот,лидер был убит.Ливия из процветающего государства превратилось в нестабильное образование.А не подскажет ли Илон Маск,кто так в этом "преуспел"?Марсиане или некая земная небольшая группа жителей Пиндостана?А через три года когда уже в европейской стране кто постарался,а потом восторженно приветствовал восстание кастрюлеголовых.Восстание на букву м.Сегодняшние страшные события это не последствия действий заокеанских политиков,отнюдь не марсиан.Илону бы вокруг осмотреться,а не глядеть наверх в космос ) Может случиться,что скоро некому и не на чем туда будет полететь.