Ученый рассказал о риске магнитных бурь на выходных
По словам Сергея Богачева, в ближайшие пару недель магнитосфера Земли будет спокойной
14 октября 2023, 12:00, ИА Амител
На днях СМИ сообщили, что 14 и 15 октября Землю накроет мощная магнитная буря. Однако эти сведения недостоверны, сообщил агентству РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
По словам ученого, в сентябре на Солнце уже случался мощный всплеск, и после него звезде нужно теперь накопить энергию. Так что ближайшее время магнитосфера нашей планеты будет спокойной.
"С начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1-2 недель, возможно, до конца месяца", – пояснил специалист.
В дни магнитных бурь рекомендуется не злоупотреблять алкоголем, не нарушать режим сна, пить достаточно жидкости и правильно питаться, а также заниматься физическими упражнениями и гулять на свежем воздухе.
В то же время отметим, что на счет вреда магнитных бурь на здоровье есть разные мнения. Многие ученые считают, что это попросту миф и активность Солнца вообще никак не влияет на человека.
10:19:43 15-10-2023
Магнитные бури очень даже влияют на все живое,не говоря уже о компьютерах и всей технике ,все испытываю и наблюдаю как на себе так и на своей кошке ,которая страдает эпилепсией ,приступы случаются именно в сильные магнитные бури и спит она свернувшись клубочкам целый день в эти дни,а у человека обостряются все его болячки в несколько раз и техника не работает зависает и ломается ,а кто говорит что не влияет или специально не заостряя на этом внимание или действительно существует такая категория людей которая переносит эти магнитные бури полегче....может болеть например голова и у всех по разному в разные дни, до или после магнитных бурь ,смотря где живёт человек и какая там погода особенно проявляется это состояние осенью,весной во время темного неба при надвижении тучь и ветра...будьте здоровы!