Ученый рассказал о риске магнитных бурь на выходных

По словам Сергея Богачева, в ближайшие пару недель магнитосфера Земли будет спокойной

14 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На днях СМИ сообщили, что 14 и 15 октября Землю накроет мощная магнитная буря. Однако эти сведения недостоверны, сообщил агентству РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, в сентябре на Солнце уже случался мощный всплеск, и после него звезде нужно теперь накопить энергию. Так что ближайшее время магнитосфера нашей планеты будет спокойной.

"С начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1-2 недель, возможно, до конца месяца", – пояснил специалист.

В дни магнитных бурь рекомендуется не злоупотреблять алкоголем, не нарушать режим сна, пить достаточно жидкости и правильно питаться, а также заниматься физическими упражнениями и гулять на свежем воздухе.

В то же время отметим, что на счет вреда магнитных бурь на здоровье есть разные мнения. Многие ученые считают, что это попросту миф и активность Солнца вообще никак не влияет на человека.