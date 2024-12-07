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Ученый заявил, что ежедневное употребление кофе продлевает жизнь

Напиток защищает от рака, инсульта, диабета и депрессии

07 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: David O. Andersen / unsplash.com
Фото: David O. Andersen / unsplash.com

Ежедневное употребление кофе может продлить жизнь, заявил британский профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг.

Исследование с участием 400 тысяч человек показало, что потребление кофе в течение 12-13 лет связано с более низким риском смерти, особенно у тех, кто пьет четыре-пять чашек в день. Это может объясняться накопительным защитным свойством напитка.

По словам ученого, кофе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета второго типа и даже рака. Также он положительно влияет на психическое здоровье, снижая риск депрессии на 20%, пишет "Лента.ру".

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 8

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Гость

21:44:32 07-12-2024

Растворимый кофе это же не кофе. Речь наверное о настоящем кофе

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pochitatelj

03:29:52 08-12-2024

Гость (21:44:32 07-12-2024) Растворимый кофе это же не кофе. Речь наверное о настоящем к... Любой кофе -- как растворимый, так и обычный -- может оказаться вредным для человека с не вполне здоровой печенью и/или с не очень здоровой поджелудочной железой. Первый признак того, что кофе вам противопоказан, это любые аллергические реакции непонятного происхождения.

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Гость

21:46:16 07-12-2024

Никогда! Слышите, никогда не покупайте кофе из кофемашин! Там вода жёлтая.

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Гость

09:00:49 08-12-2024

Гость (21:46:16 07-12-2024) Никогда! Слышите, никогда не покупайте кофе из кофемашин! Та... Не жёлтая, а коричневая. Не надо врать

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Элен без ребят

11:09:38 08-12-2024

Гость (21:46:16 07-12-2024) Никогда! Слышите, никогда не покупайте кофе из кофемашин! Та... что за дичь?

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Musik

12:00:58 08-12-2024

Элен без ребят (11:09:38 08-12-2024) что за дичь? ... Это Урина баристов?

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Элен без ребят

11:10:41 08-12-2024

на том, что ученый британский, можно остановиться и не читать дальше

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Гость

12:43:52 08-12-2024

Элен, в Британии люди живут дольше, чем в России. Может по причине, что у них нет сортиров на улице?

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