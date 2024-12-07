Ученый заявил, что ежедневное употребление кофе продлевает жизнь

Напиток защищает от рака, инсульта, диабета и депрессии

07 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: David O. Andersen / unsplash.com

Ежедневное употребление кофе может продлить жизнь, заявил британский профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг.

Исследование с участием 400 тысяч человек показало, что потребление кофе в течение 12-13 лет связано с более низким риском смерти, особенно у тех, кто пьет четыре-пять чашек в день. Это может объясняться накопительным защитным свойством напитка.

По словам ученого, кофе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета второго типа и даже рака. Также он положительно влияет на психическое здоровье, снижая риск депрессии на 20%, пишет "Лента.ру".