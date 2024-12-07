Ученый заявил, что ежедневное употребление кофе продлевает жизнь
Напиток защищает от рака, инсульта, диабета и депрессии
07 декабря 2024, 19:15, ИА Амител
Фото: David O. Andersen / unsplash.com
Ежедневное употребление кофе может продлить жизнь, заявил британский профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг.
Исследование с участием 400 тысяч человек показало, что потребление кофе в течение 12-13 лет связано с более низким риском смерти, особенно у тех, кто пьет четыре-пять чашек в день. Это может объясняться накопительным защитным свойством напитка.
По словам ученого, кофе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета второго типа и даже рака. Также он положительно влияет на психическое здоровье, снижая риск депрессии на 20%, пишет "Лента.ру".
21:44:32 07-12-2024
Растворимый кофе это же не кофе. Речь наверное о настоящем кофе
03:29:52 08-12-2024
Гость (21:44:32 07-12-2024) Растворимый кофе это же не кофе. Речь наверное о настоящем к... Любой кофе -- как растворимый, так и обычный -- может оказаться вредным для человека с не вполне здоровой печенью и/или с не очень здоровой поджелудочной железой. Первый признак того, что кофе вам противопоказан, это любые аллергические реакции непонятного происхождения.
21:46:16 07-12-2024
Никогда! Слышите, никогда не покупайте кофе из кофемашин! Там вода жёлтая.
09:00:49 08-12-2024
Гость (21:46:16 07-12-2024) Никогда! Слышите, никогда не покупайте кофе из кофемашин! Та... Не жёлтая, а коричневая. Не надо врать
11:09:38 08-12-2024
Гость (21:46:16 07-12-2024) Никогда! Слышите, никогда не покупайте кофе из кофемашин! Та... что за дичь?
12:00:58 08-12-2024
Элен без ребят (11:09:38 08-12-2024) что за дичь? ... Это Урина баристов?
11:10:41 08-12-2024
на том, что ученый британский, можно остановиться и не читать дальше
12:43:52 08-12-2024
Элен, в Британии люди живут дольше, чем в России. Может по причине, что у них нет сортиров на улице?