Учителя рисования приговорили к 20 годам за помощь ВСУ

Оба перевода были конвертированы в криптовалюту Bitcoin и отправлены в фонд-иноагент

20 июня 2024, 23:00, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Учитель рисования из Липецкой области Даниил Клюка приговорен вторым окружным военным судом к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

Суд признал его виновным по статьям о государственной измене и о содействии террористической деятельности, а также назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.

Отмечается, что учитель два раза переводил средства на счета украинского фонда "Вернись живым" (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Первый перевод был на сумму 100 тысяч рублей, второй – 20 тысяч. Оба перевода были конвертированы в криптовалюту Bitcoin и отправлены в фонд.