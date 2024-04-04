Учителям предложили доплачивать за общение с родителями учеников

Зачастую такое общение идет во внерабочее время

04 апреля 2024, 14:04, ИА Амител

Учитель возле доски / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах, сообщает РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов - классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров", - говорится в письме.

Чернышов предложил принять за константу норму переработки в размере одного часа ежедневно, оплачивать который необходимо не менее чем в полуторном размере.

Парламентарий отметил, что подавляющее число учителей, выполняющих задачи классного руководителя, на общение с родителями в чатах тратят около одного часа в день суммарно. При этом такое общение идет во внерабочее время.