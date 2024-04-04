Учителям предложили доплачивать за общение с родителями учеников
Зачастую такое общение идет во внерабочее время
04 апреля 2024, 14:04, ИА Амител
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах, сообщает РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов - классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров", - говорится в письме.
Чернышов предложил принять за константу норму переработки в размере одного часа ежедневно, оплачивать который необходимо не менее чем в полуторном размере.
Парламентарий отметил, что подавляющее число учителей, выполняющих задачи классного руководителя, на общение с родителями в чатах тратят около одного часа в день суммарно. При этом такое общение идет во внерабочее время.
14:16:23 04-04-2024
Вот пусть родители-говоруны и доплачивают. Почасовой тариф.
14:22:06 04-04-2024
Просто взять и поднять заработную плату учителям, они этого заслуживают за их нелегкий труд
14:23:12 04-04-2024
Смешно, смешно . Может и родителям доплачивать за общение с учителями? Мы так же тратим время общаясь с ними.
16:47:58 04-04-2024
Гость (14:23:12 04-04-2024) Смешно, смешно . Может и родителям доплачивать за общение с ... Не тратьте. В чем проблема? Учителя не обидятся...
14:31:11 04-04-2024
а как раньше без мессенджеров жили? прекратить эту порочную практику и все. хотите поговорить - приходите в школу, нефик человека вне работы донимать. вообще сейчас большая проблема у людей с личными границами. я вот никому по работе свой личный номер не даю. для работы есть рабочее время и рабочий телефон. это не скорая помощь, абсолютное большинство якобы неотложных дел может подождать.
14:41:54 04-04-2024
Доплачивать и молоко за вредность давать.
15:15:14 04-04-2024
Моя мама была в школе 2 раза на 1 сентября в первом классе и в 8 на выпускном. ВСЁ и этого достаточно. Я с ребенком каждый месяц на собраниях была и там 99% это выманивание денег, на все что угодно. Лет 5 ходила, и однажды просто перестала - и НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ))))))
15:28:01 04-04-2024
Учителям после смены быстрей бы домой попасть, а тут еще общайся с мамашами. Представляю.
15:39:46 04-04-2024
По моему это больше нужно самим учителям, я вообще просила меня не вызывать, а собирать собрания ради сбора денег вообще не вижу смысла, пишите сумму в дневнике я передам с ребенком, сидеть час на собрании ради того чтобы внести деньги, никогда не понимала, зачем.
17:04:53 04-04-2024
ага, в 12 ночи спрашивают, что завтра принести на труды, или во сколько забирать. Не знаю, как старшие, но мелкие каждый день родители много времени отнимают. Могут в 7 позвонить, спросить, будут ли уроки. Или сказать, что ребенка бабушка приведет, а не мама.
17:59:10 04-04-2024
Дело в том что чисто одними деньгами не восстановишь Советское воспитание детей...!
19:15:00 04-04-2024
Ну если это работник образовательных услуг, то все логично. А если это все же учитель, то общение с родителями является неотъемлемой частью его работы. Надо бы определиться с функциями и задачами.
21:37:14 04-04-2024
На собраниях ни разу денег не просили. Учителю не написываю, как успехи у дочери - всё есть в дневнике. На собрания хожу. Считаю, что учитель должен получать в районе 100. Вожу младшего в садик. Каждый день рафинированная мамаша закрывает собой вход в группу, расспрашивая, как её сын вчера себя вёл - вот за таких мамашек реально доплачивать надо. Воспитатель/учитель с детьми работать должен, а не ответку перед свиноматями держать.
23:04:12 04-04-2024
Вы о чем говорите? За что поднять заработную плату им? В пед всегда шли учиться самые отстающие и неграмотные ученики. Те кто не мог поступить в настоящие вузы. И почему это неудачники должны получать больше. Чем они это заслужили? Перетрудились? Сидят в тепле. Отпуска летом несколько месяцев + отдыхают на осенних, зимних, весенних каникулах. Работают с детьми. На все праздники их одаривают кучей подарков. Ответственности за свои ошибки практически не несут. Нашли кого жалеть. Эти бездельники сами выбрали свою участь.
09:05:28 05-04-2024
ну для этого есть родительские собрания, есть сетевой город , это во первых , и потом родители в знак благодарности подарки дарят учителям на каждый праздник , какие еще доплаты за вне рабочие разговоры что за бред вобще?