Удачные дни. Автоцентр АНТ предлагает выгодные условия для покупки Chery и Jetour

Как купить автомобиль мечты и какие есть скидки?

06 июня 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHsmqZ2

Chery и Jetour в Автоцентре АНТ / Фото: Виктория Сухоруких

Лето – это сезон отпусков, путешествий и новых впечатлений. Вместе с летом на Алтай пришли и "Удачные летние дни для покупки нового автомобиля". Это акция от Автоцентра АНТ, благодаря которой вы можете приобрести Chery ("Чери") или Jetour ("Джетур") на выгодных условиях. И сразу отправиться в новое незабываемое путешествие.

Твой Jetour

Автоцентр АНТ предлагает скидки на покупку автомобиля из всего модельного ряда Jetour. Особое внимание на бренд стоит обратить врачам, учителям, военнослужащим и родителям с детьми до 10 лет. Для этих категорий граждан до 30.06.2025 действуют дополнительные скидки до 200 тысяч рублей.

Также при покупке автомобилей Jetour в подарок будет каско.

Твой Chery

Очень удачное время и для покупки одного из самых популярных брендов в Алтайском крае – Chery. Автоцентр АНТ предлагает приятные кредитные предложения*: рассрочка от 0,01% до шести лет, ежемесячный кредитный платеж на Chery Tiggo 7 Pro Max** составит от 7735 рублей, на Tiggo 4 Pro – 6268 рублей.

Chery в Автоцентре АНТ – это:

выгода до 1 млн рублей;

выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин до 200 тыс. рублей;

гарантия на автомобили до пяти лет или 150 тыс. км пробега.

Автоцентр АНТ настоятельно рекомендует: прежде чем делать выбор и принимать решение о покупке нового автомобиля за пределами Алтайского края, внимательно ознакомьтесь с условиями договора.

Но если вы купили свой автомобиль в Автоцентре АНТ, то можете быть уверены в качественном сервисе и индивидуальном подходе к клиенту. Автоцентр АНТ предоставляет услуги тест-драйва, trade-in*, специальные кредитные и лизинговые программы, автострахование, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. А также возможности сервисного центра, собственного кузовного цеха, автомойки/химчистки, техпомощи на дороге.

Автоцентр АНТ, Chery

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249е

График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

Тел.: +73852 230050‬

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Автоцентр АНТ, Jetour

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д

График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

Тел.: +73852 290020

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*Процентная ставка по акционной программе кредитования для владельцев "Карта Халва" действует при выполнении условий акции "Автокредит с Халвой": совершение в каждом отчетном периоде по карте в течение срока кредита от пяти покупок на общую сумму от 10 000 руб., при несоблюдении – ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 года по 31.12.2025 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указана в паспорте акции, размещенном по ссылке (вкладки "Кредитные программы"/"Акции"). Кредит предоставляется ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963

*Chery Tiggo 7 Pro Max ("Чери Тиго 7 Про Макс")

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