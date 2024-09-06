Удаленная занятость в России вернулась к допандемийным показателям

Сейчас вне офиса работает около 1 миллиона сотрудников

06 сентября 2024, 11:46, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/596254

По данным Высшей школы экономики и издания "Коммерсантъ", распространенность удаленной работы в России к концу 2023 года практически вернулась к исходным показателям после резкого увеличения в период пандемии. Всего удаленно работают чуть более 1 миллиона человек, что составляет около 1% от всех занятых. Аналитики Центра трудовых исследований ВШЭ отмечают, что дистанционная занятость на российском рынке труда не стала популярной, что усугубляет кадровый кризис.

С введением отдельного вопроса о дистанционной занятости в анкеты "Обследования рабочей силы" (ОРС) в 2022 году появились более точные данные. Экстраполируя их на 2020-2021 годы, видно, что во время пандемии удаленно работали 25-30% трудоспособного населения, к началу 2022 года этот показатель снизился до 4,2%, а к концу 2023-го – до 1,4%.

В настоящее время в России удаленно работают около 1 миллиона человек, что доступно преимущественно работникам с высшим образованием (около 75%).