Украина выпустила американские ракеты по пляжам, где было полно отдыхающих

24 июня 2024, 10:24, ИА Амител

Фото: кадр из видео момента атаки с Telegram-канала Baza

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами. Четыре из них были сбиты российскими силами ПВО, но одна отклонилась от курса и взорвалась над курортными местами города. В этот момент на пляжах было множество отдыхающих: пострадало больше сотни человек, есть погибшие.

Подробнее о том, что известно о ракетной атаке на Севастополь, сколько человек погибло и как российские власти отреагировали на нападение, – в материале amic.ru.

1 Что известно о ракетной атаке на Севастополь 23 июня? Атака произошла в полдень 23 июня. По данным Минобороны РФ, украинская сторона начала обстрел около 12:15. По гражданской инфраструктуре Севастополя были выпущены ракеты ATACMS американского производства с кассетными боевыми частями. В военном ведомстве сообщили, что четыре ракеты были сбиты. Но один снаряд при отражении отклонился от траектории, а его боевая часть взорвалась в воздухе над территорией Севастополя. Осколки рухнули на прибрежную зону, где в этот момент находились сотни отдыхающих. Основной удар пришелся на Учкуевку и Любимовку – там сложилась очень тяжелая ситуация. В результате ракетной атаки несколько отдыхающих погибло, а количество пострадавших исчисляется сотнями. На месте происшествия одновременно работало более 20 медицинских бригад скорой помощи. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил бесчеловечность ВСУ, которые нанесли удар по гражданскому населению, да еще и в святой праздник Троицы. "Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители возвращались со службы или уже поехали с детьми на море", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

2 Сколько человек погибло в результате обстрела Севастополя? По уточненным данным, в результате атаки Севастополя погибло четыре человека. Об этом также сообщил губернатор Михаил Развожаев. "По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка", – написал глава Севастополя. По его словам, одному из погибших детей было всего два года. Информация о пятом погибшем не подтвердилась.

3 Сколько человек пострадало в Севастополе 23 июня? По последним данным, которые сообщал Михаил Развожаев, после ракетной атаки за медицинской помощью обратился 151 человек. 82 из них госпитализировали. Губернатор Севастополя отметил: далеко не все, кто был ранен в результате обстрела, сразу обратились в больницу. Многие, будучи в шоке, даже не поняли, что серьезно пострадали. "Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки", – написал Развожаев. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

4 Учкуевка и Любимовка – это где? Это районы Севастополя, которые находятся на северной стороне и считаются одними из самых популярных у отдыхающих благодаря своим песчаным пляжам.

5 Какую помощь оказывают пострадавшим? В Севастополь оперативно прибыли специалисты из Москвы: сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф, психологи МЧС и врачи больниц, подведомственных Минздраву РФ и Депздраву Москвы. Развожаев сообщил, что группа медработников приехала по поручению Владимира Путина. "Сейчас 35 специалистов мы развозим по нашим больницам, к утру они оценят состояние пострадавших, а также необходимость и возможность транспортабельности пациентов", – написал губернатор Севастополя. Также в городе организовали волонтерскую помощь. Раненым, которые еще не обратились за помощью, волонтеры помогают с транспортировкой в больницу. Запущена и горячая линия, где можно уточнить информацию о пострадавших. Севастопольцы могут дозвониться по номеру 122, а из другого региона нужно звонить по телефону +7 (8692) 77-02-20.

6 Как российские официальные лица отреагировали на атаку Севастополя? Губернатор Развожаев сообщил, что практически сразу после атаки ему позвонил Владимир Путин и выразил соболезнование семьям погибших. Глава государства находится в постоянном контакте с военными, рассказал ТАСС Дмитрий Песков. Он также добавил, что сейчас главное – оказание помощи пострадавшим. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала случившееся террором против мирного населения. А официальный представитель МИД Мария Захарова убеждена, что Украина специально выбрала для атаки день Святой Троицы. Она подчеркнула, что Россия будет добиваться реакции международного сообщества на обстрел Севастополя. В Севастополе 24 июня объявлен днем траура. Отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Выход в эфир развлекательных программ приостановлен. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту обстрела по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). "Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении СК. Следователи и криминалисты работают на месте трагедии, устанавливают все обстоятельства.