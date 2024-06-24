Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами. Четыре из них были сбиты российскими силами ПВО, но одна отклонилась от курса и взорвалась над курортными местами города. В этот момент на пляжах было множество отдыхающих: пострадало больше сотни человек, есть погибшие.
Подробнее о том, что известно о ракетной атаке на Севастополь, сколько человек погибло и как российские власти отреагировали на нападение, – в материале amic.ru.
Что известно о ракетной атаке на Севастополь 23 июня?
Атака произошла в полдень 23 июня. По данным Минобороны РФ, украинская сторона начала обстрел около 12:15. По гражданской инфраструктуре Севастополя были выпущены ракеты ATACMS американского производства с кассетными боевыми частями.
В военном ведомстве сообщили, что четыре ракеты были сбиты. Но один снаряд при отражении отклонился от траектории, а его боевая часть взорвалась в воздухе над территорией Севастополя. Осколки рухнули на прибрежную зону, где в этот момент находились сотни отдыхающих.
Основной удар пришелся на Учкуевку и Любимовку – там сложилась очень тяжелая ситуация. В результате ракетной атаки несколько отдыхающих погибло, а количество пострадавших исчисляется сотнями. На месте происшествия одновременно работало более 20 медицинских бригад скорой помощи.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил бесчеловечность ВСУ, которые нанесли удар по гражданскому населению, да еще и в святой праздник Троицы.
"Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители возвращались со службы или уже поехали с детьми на море", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сколько человек погибло в результате обстрела Севастополя?
По уточненным данным, в результате атаки Севастополя погибло четыре человека. Об этом также сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка", – написал глава Севастополя.По его словам, одному из погибших детей было всего два года.
Информация о пятом погибшем не подтвердилась.
Сколько человек пострадало в Севастополе 23 июня?
По последним данным, которые сообщал Михаил Развожаев, после ракетной атаки за медицинской помощью обратился 151 человек. 82 из них госпитализировали.
Губернатор Севастополя отметил: далеко не все, кто был ранен в результате обстрела, сразу обратились в больницу. Многие, будучи в шоке, даже не поняли, что серьезно пострадали.
"Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки", – написал Развожаев.
Он подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Учкуевка и Любимовка – это где?
Это районы Севастополя, которые находятся на северной стороне и считаются одними из самых популярных у отдыхающих благодаря своим песчаным пляжам.
Какую помощь оказывают пострадавшим?
В Севастополь оперативно прибыли специалисты из Москвы: сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф, психологи МЧС и врачи больниц, подведомственных Минздраву РФ и Депздраву Москвы. Развожаев сообщил, что группа медработников приехала по поручению Владимира Путина.
"Сейчас 35 специалистов мы развозим по нашим больницам, к утру они оценят состояние пострадавших, а также необходимость и возможность транспортабельности пациентов", – написал губернатор Севастополя.
Также в городе организовали волонтерскую помощь. Раненым, которые еще не обратились за помощью, волонтеры помогают с транспортировкой в больницу.
Запущена и горячая линия, где можно уточнить информацию о пострадавших. Севастопольцы могут дозвониться по номеру 122, а из другого региона нужно звонить по телефону +7 (8692) 77-02-20.
Как российские официальные лица отреагировали на атаку Севастополя?
Губернатор Развожаев сообщил, что практически сразу после атаки ему позвонил Владимир Путин и выразил соболезнование семьям погибших. Глава государства находится в постоянном контакте с военными, рассказал ТАСС
Дмитрий Песков. Он также добавил, что сейчас главное – оказание помощи пострадавшим.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала случившееся террором против мирного населения. А официальный представитель МИД Мария Захарова убеждена, что Украина специально выбрала для атаки день Святой Троицы. Она подчеркнула, что Россия будет добиваться реакции международного сообщества на обстрел Севастополя.
В Севастополе 24 июня объявлен днем траура. Отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Выход в эфир развлекательных программ приостановлен.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту обстрела по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").
"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении СК. Следователи и криминалисты работают на месте трагедии, устанавливают все обстоятельства.
Купил путевку в Крым, а теперь опасаюсь. Могу я вернуть свои деньги?
Да. Об этом уже сообщила Ассоциация туроператоров России
. В случае отказа от поездки в Крым человеку, купившему путевку, полностью вернут деньги. В ассоциации добавили, что пока случаи отказов единичные.
10:39:38 24-06-2024
Случаи отказов единичные... Какое "сво" , главное отпуск!!! Да уж .
11:10:47 24-06-2024
"Удар исподтишка"... - я конечно против войны и против всякого рода бомбардировок, тем более мирного населения! но как это получается исподтишка? если идёт СВО!?...
Это что, кому-то ещё не понятно, что запад руками украины от нас не отстанет!?
тут за 4 т.км. от центра страны нет-нет да посматриваешь на небо! не летит ли что-нибудь по Сибирскому...! и по Бобровскому лесу...
11:16:22 24-06-2024
а что там в бобровском лесу? бобры, я полагаю?
11:22:45 24-06-2024
Мусик (11:16:22 24-06-2024) а что там в бобровском лесу? бобры, я полагаю? ... Бобры бобры... Для тебя пусть будет так...
Меньше знаешь, крепче спишь.
:-)
19:17:34 24-06-2024
Гость (11:22:45 24-06-2024) Бобры бобры... Для тебя пусть будет так...Меньше знаешь,... а межконтинентальные бобры, или которые платины портят?
11:26:00 24-06-2024
Бартоломео (10:39:38 24-06-2024) Случаи отказов единичные... Какое "сво" , главное отпуск!!! ... А Вы считаете там отдыхают только приезжие? В Учкуевку ездят много местных отдыхать! Или вы думаете в июне месяце люди с детьми, живущие у моря, должны дома сидеть? Вот средства спасения должны быть в таких зонах, это да.
12:03:04 24-06-2024
Гость (11:26:00 24-06-2024) А Вы считаете там отдыхают только приезжие? В Учкуевку ездят... отвечают на то что путевки сдают единицы, а не то что там все приезжие были. Никто не говорит что все приезжие и никто не говорит что нельзя ехать местному населению на море.
12:11:56 24-06-2024
Гость (11:26:00 24-06-2024) А Вы считаете там отдыхают только приезжие? В Учкуевку ездят... Идет "сво", а они на пляже ... Нет тут связи никакой? А ? Или обед по расписанию?
19:19:01 24-06-2024
Бартоломео (12:11:56 24-06-2024) Идет "сво", а они на пляже ... Нет тут связи никакой? А ? Ил... опубликуйте весь список запретных действий, пока идет СВО.
20:04:55 24-06-2024
Бартоломео (12:11:56 24-06-2024) Идет "сво", а они на пляже ... Нет тут связи никакой? А ? Ил... А вы с СВО пишите?
11:26:34 24-06-2024
кто даст правильный ответ?
11:33:50 24-06-2024
Чем хуже дела у ВСУ на фронтах, тем они больше "кошмарят" мирное население, одним словом террористы, мочь их надо.
11:39:19 24-06-2024
Если на киевский пляж жахнется ракета, сколько сочувствующих комментов будет?
12:17:10 24-06-2024
вроде пишут что наша РЭБ изменила ее траекторию?
12:32:49 24-06-2024
Дак по пляжу не целились, попадание в него лишь последствие неудачного сбивания? Или целились по пляжу, но не сумели сбить? Тут или крестик снимите, или трусы наденьте...
12:52:39 24-06-2024
Не понятно (12:32:49 24-06-2024) Дак по пляжу не целились, попадание в него лишь последствие ... тут как с бобрами - кто даст правильный ответ тот получит десят лэт.
13:19:38 24-06-2024
Не понятно (12:32:49 24-06-2024) Дак по пляжу не целились, попадание в него лишь последствие ... какое интересное оправдание теракта
13:53:46 24-06-2024
Гость (13:19:38 24-06-2024) какое интересное оправдание теракта... да, бандеровцы так оправдывают ракетный обстрел. Но кассетные боеприпасы в любом случае применяются для поражения максимально большого количества людей, где бы ни находились