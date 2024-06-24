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До 151 человека выросло число раненых при ударе ВСУ по Севастополю

В городе объявлен траур

24 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Люди у автомобилей скорой помощи и реанимации в Севастополе / Фото: правительство Севастополя / ТАСС
Люди у автомобилей скорой помощи и реанимации в Севастополе / Фото: правительство Севастополя / ТАСС

Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю достигло 151, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным на 21:00 23 июня местного времени, в результате атаки:

  • погибли четыре человека, в том числе двое детей;
  • за медпомощью обратился 151 человек;
  • госпитализированы 82 раненых.

"Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", – отметил он.

По данным Минобороны, в воскресенье ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. 

24 июня объявлен в Севастополе днем траура. Все развлекательные мероприятия в городе отменены.

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