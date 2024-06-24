До 151 человека выросло число раненых при ударе ВСУ по Севастополю
В городе объявлен траур
24 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Люди у автомобилей скорой помощи и реанимации в Севастополе / Фото: правительство Севастополя / ТАСС
Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю достигло 151, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным на 21:00 23 июня местного времени, в результате атаки:
- погибли четыре человека, в том числе двое детей;
- за медпомощью обратился 151 человек;
- госпитализированы 82 раненых.
"Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", – отметил он.
По данным Минобороны, в воскресенье ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
24 июня объявлен в Севастополе днем траура. Все развлекательные мероприятия в городе отменены.
Комментарии 0